Sanidad integral para las mujeres de más de 50 años

La Junta de Castilla y León pone en marcha el Programa de Atención Integral a la Mujer, dirigido a mejorar la salud de 637.791 pacientes mayores de 50 y de 70 años, mediante la realización de pruebas y test específicos que permitan la detección precoz de problemas cardiológicos, ginecológicos, cognitivos o emocionales y así como con medidas contra la soledad no deseada, a lo que se unirá el impulso de la investigación sanitaria con perspectiva de género.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó este «completo» y «multidisciplinar» programa que había comprometido durante el último debate de política general del mes de marzo. «Queremos seguir mejorando la salud de las mujeres de nuestra Comunidad Autónoma», dijo con una atención, además, «adaptada» a los cambios de necesidades biológicas, sociales, psicológicas que experimentan a partir de los 50 o los 70 años.

El nuevo programa de la Junta de Castilla y León va a contar con la participación de profesionales de medicina de familia, de la enfermería, matronas, especialistas en ginecología y obstetricia, así como de la psiquiatría, la psicología clínica o la neurología.

En el caso del grupo de mujeres de 50 a 69 años, unas 374.372 a 1 de junio de este año, el programa ofrece una revisión cardiológica para descartar el riesgo cardiovascular, otra ginecológica y de salud sexual, así como tres sobre el deterioro cognitivo y las alteraciones emocionales. También incorpora herramientas para fomentar hábitos saludables y nutricionales, así como el ejercicio físico, de forma temprana, además de una atención especial a las cuidadoras para detectar sus necesidades y coordinar apoyos sociosanitarios.

Respecto a las mayores de 70 años (263.419), explicó que se va analizar la fragilidad y el riesgo de caídas, algo «preocupante y delicado», y se abordarán aspectos nutricionales, así como otros test para descartar el deterioro cognitivo, las enfermedades neurológicas y de salud emocional. También, se prestará especial atención a las cuidadoras, a la soledad no deseada, utilizando la coordinación sociosanitaria y la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, y se hará un seguimiento a la pluripatología y polifarmacia. Se complementará con dos iniciativas de prevención y de promoción de la salud: Mujer Activa 50+ y Mujer Activa 70+, que incluirán actividades grupales y la formación de las ‘Mentoras de vida’, mujeres que han superado enfermedades y que ofrecerán acompañamiento voluntario a otras mujeres.

Este acto contó con la presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la presidenta del Observatorio de Salud, Patricia del Olmo; la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, María Engracia Pérez; y el presidente de Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, entre otros.

A todas las iniciativas sanitarias se unirá el impulso de la investigación para contemplar la perspectiva de género



