Edificios emblemáticos: Casa Sira Pedrosa

León y abril de 1946. Francisco Javier Sanz y Martínez firmó este proyecto de Casa de Vecindad para Sira Pedrosa y José López Robles en un solar achaflanado de la Avda. República Argentina c/v a Villa Benavente y a la calle Particular de Santa Nonia (hoy García I), cuyas obras llevó a cabo con Rutilio Fdez. Llamazares como aparejador. Sanz había proyectado el inmueble con estructura mixta de muros de ladrillo cerámico en fachada y escalera, pilares de hormigón en el interior y forjados del mismo material. Sin sótano.

La planta baja para carboneras, los habituales locales comerciales y dos entradas: la de servicio por García I y la principal por Rep. Argentina, que acceden a un portal con escalera y ascensor para subir al primer nivel, pronto convertido en oficinas, y a cuatro plantas a fachada con 12 viviendas, más otra retranqueada no contemplada en el proyecto. Distribuyó las viviendas al modo convencional, por amplio hall y largo pasillo con indiferenciadas estancias vivideras a la calle, los servicios y cuartos para tareas domésticas hacia tres patios interiores.

Avda. República Argentina, número 12.Ovidio Prieto, 2023

Dispuso las fachadas simétricas y con ordenación tripartita. En la base, sencillas portadas arrimadas a la medianera y los huecos de los locales reforzando las simetrías. Compuso el orden principal de modo aparentemente sencillo, combinando machones revocados y paños de ladrillo abriendo regulares vanos abocinados enmarcados con piedra artificial, también presentes en un cuerpo cerrado y en voladizo de proporción cuadrada, dispuesto en el eje del chaflán y rematado por balcón con pretil de hierro forjado sobre la imposta que da paso a un tercer orden, a modo de friso de vanos variados, bajo prominente cornisa coronada por un gran frente ornamental curvo -apuntalado por dos volutas- con tímpano decorado por motivos espiraliformes y Cs abrazando un escudo… A mitad de los años 40, el gran Javier Sanz manejaba con desparpajo los “protocolos autárquicos” mientras recuperaba su propio repertorio estructural y formal: muros de carga, largos pasillos, inflexible simetría, ordenación tripartita, machones, impostas y cornisas pautando una precisa modulación de huecos enmarcados junto a puntuales detalles ornamentales Art-Decó de ascendencia neobarroca, para potenciar la voluntad expresiva de unas fachadas… que afortunadamente han soportado con envidiable dignidad el paso del tiempo.