Perfume Stradivarius 129: alerta sanitaria por agentes alérgicos que se habían ocultado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una advertencia urgente relacionada con la comercialización de ciertos lotes del perfume Stradivarius Nº129 Fleur Saline Eau de Parfum. La retirada del mercado se debe a la detección de limoneno en concentraciones que superan los límites permitidos y que no estaban incluidos en la etiqueta del producto, un dato relevante, ya que se trata de un agente sensibilizante que puede desencadenar reacciones alérgicas en personas predispuestas.

Los lotes afectados son el 41741 y 42181 correspondientes al tamaño de 30 ml, así como el lote 42271 del formato de 100 ml. La prohibición por precaución insta a los consumidores que dispongan de alguna de estas unidades a abstenerse de usar el perfume y proceder a su devolución.

Contexto y detalles de la alerta en España

La problemática fue detectada inicialmente por la compañía distribuidora Stradivarius España S.A., quien notificó a la AEMPS para la toma de medidas oportunas. El limoneno, una sustancia comúnmente utilizada por su aroma cítrico, está regulada en productos cosméticos debido a su potencial para provocar alergias, especialmente en personas con piel sensible.

La ausencia de esta sustancia en el etiquetado del perfume y su concentración superior a lo estipulado generan un riesgo sanitario que ha obligado a la AEMPS a ordenar la retirada forzosa del artículo de todos los puntos de venta y almacenes en territorio español.

Además, las autoridades sanitarias autonómicas han sido informadas para difundir la alerta y sensibilizar a la población, enfatizando la importancia de la revisión del número de lote en los envases por parte de los usuarios.

Implicaciones para los consumidores y puntos de venta

Para quienes poseen alguna unidad dentro de los lotes mencionados, la recomendación clara es no utilizar el perfume en cuestión y contactar con el establecimiento donde lo adquirieron o con el servicio de atención al cliente de la marca para gestionar la devolución o sustitución.

Por otro lado, los comercios deben realizar un inventario inmediato para identificar y retirar estas partidas del mercado, cumpliendo con la instrucción de la AEMPS, y coordinarse con la distribuidora para la gestión de la retirada.

La importancia del etiquetado y control en productos cosméticos

Este caso pone en evidencia una cuestión recurrente en el sector cosmético: la transparencia y precisión en el etiquetado de ingredientes. Según la normativa europea sobre productos cosméticos, todos los ingredientes potencialmente alergénicos deben ser declarados en el envase para evitar reacciones adversas en los usuarios.

¿Qué es el limoneno?

El limoneno, presente en muchas fragancias y aceites esenciales, está sujeto a controles estrictos. Una concentración excesiva y no declarada puede ser especialmente dañina para quienes sufren alergias o sensibilidades cutáneas. Este incidente refuerza la labor de organismos reguladores y fabricantes para velar por la salud pública en España.

Casos similares y precedentes en la Unión Europea

En años recientes, la Comisión Europea y diversas agencias nacionales de seguridad han emitido alertas por irregularidades en ingredientes no declarados o contaminantes en perfumes y cosméticos. Por ejemplo, se registraron alertas por el uso no autorizado de hidroquinona en cremas o restricciones en ciertos ftalatos presentes en fragancias.

Estas acciones buscan garantizar que productos a la venta cumplan con los estándares de seguridad química y de etiquetado, protegiendo así a los usuarios de riesgos innecesarios.

Recomendaciones y medidas preventivas para el público en general

El uso responsable de productos cosméticos pasa por la observación detallada de los ingredientes y la atención a posibles síntomas después de su aplicación, como irritación, enrojecimiento o sensación de quemazón. En el caso del perfume objeto de esta alerta, quienes presenten reacciones adversas deben consultar con un especialista sanitario.

Asimismo, es fundamental que los consumidores comprueben siempre el número de lote que aparece en el envase y consulten fuentes oficiales en caso de dudas.

Stradivarius Nº129 Fleur Saline Eau de Parfum en Wikipedia

Stradivarius Nº129 Fleur Saline Eau de Parfum es un producto cosmético bajo la marca Stradivarius, reconocida principalmente por su línea de moda y accesorios pero que también comercializa fragancias. Formatos disponibles incluyen tamaños de 30 ml y 100 ml. La fragancia se caracteriza por su aroma fresco y salino, diseñado para un público que busca perfumes ligeros y versátiles.

En junio de 2024, la marca recibió atención por la alerta sobre presencia no declarada de limoneno excediendo los límites permitidos, un hecho que impactó tanto en su distribución como en la percepción pública sobre sus productos cosméticos.