Gobierno y comunidades acuerdan la primera Estrategia Estatal para la No Discriminación de las personas Lgtbi+

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas acordaron este miércoles, en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, la primera Estrategia Estatal para la No Discriminación de las personas Lgtbi+.

Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un vídeo-comunicado tras la celebración de la conferencia sectorial con las autonomías en el que también explicó que es una estrategia “muy completa” que afectará para mejor a la vida cotidiana de las personas Lgtbi+.

Este marco de acciones contiene medidas relacionadas con la sanidad, la educación, el acceso al empleo y a las administraciones, y la cultura, entre otras cosas. La ministra calificó esta estrategia y su aprobación como un “avance” desde la “cogobernanza y los consensos necesarios” con las comunidades autónomas.

Las medidas servirán para “seguir conquistando” derechos del colectivo Lgtbi+ y para que sus integrantes puedan sentirse “más protegidas y en ambientes seguros y exentos de violencia”. Este acuerdo se materializó en un contexto en el que Igualdad está conmemorando el 20 aniversario del matrimonio igualitario en España y reivindicando los derechos Lgtbi+ en el mes del Orgullo 2025.