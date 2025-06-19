RENFE ofrece grandes descuentos para los jóvenes que viajen este verano por España y Europa

Imagen de archivo de un tren Ave de Renfe en Madrid. EFE/ Antonio Ruiz del Árbol.

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Renfe ha abierto la venta de billetes con importantes descuentos destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años para viajar por España y Europa desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025. Este programa, impulsado por el Gobierno, alcanzó su tercera edición tras el éxito de campañas anteriores, y trae novedades como mayores rebajas en diferentes servicios y una promoción exclusiva para miembros del programa de fidelización Más Renfe.

Los descuentos aplicados oscilan entre el 50% y el 90% en distintas categorías de trenes, facilitando así un acceso asequible a la Alta Velocidad (AVE y Avlo), Larga Distancia y Media Distancia. Adicionalmente, los viajeros frecuentes en la modalidad Verano Joven podrán recibir billetes gratuitos, ampliando los beneficios de la iniciativa.

Condiciones y proceso de registro

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado un formulario en la página oficial del Verano Joven, a través del cual los jóvenes españoles, así como ciudadanos de la Unión Europea con residencia legal en España y nacidos entre 1995 y 2007, pueden registrar sus datos para verificar que cumplen los requisitos.

El trámite de inscripción empezó el 18 de junio y es necesario realizarlo al menos 24 horas antes de comprar el primer billete rebajado. Para ello, los solicitantes pueden identificarse mediante certificados electrónicos como el sistema Cl@ve, o bien manualmente ingresando datos personales como nombre completo, DNI o NIE con su fecha de validez, municipio de residencia y nacionalidad. Tras el registro exitoso, se envía un código personal e intransferible al teléfono móvil o correo electrónico, válido para toda la duración de la campaña.

Detalles de los descuentos

Las bonificaciones aplicadas son variadas según el tipo de servicio:

Hasta un 90% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta de Media Distancia y la red de Ancho Métrico, facilitando desplazamientos regionales y limitando el coste económico.

50% de rebaja en títulos sencillos y billetes de ida y vuelta en los trenes Avant, que son trenes de cercanías de alta velocidad en trayectos con paradas frecuentes.

50% de descuento en servicios comerciales como AVE, Avlo, Alvia, Intercity y Euromed, aunque con un tope máximo de 30 euros por billete para garantizar una oferta asequible sin afectar la rentabilidad.

Además, se incluye un descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail de 10 días dentro de 2 meses (adquirido a través de Renfe), lo que amplía las posibilidades para que los jóvenes descubran diferentes países de Europa a un precio reducido.

Estas condiciones pretenden incentivar tanto el turismo nacional como el internacional, además de promover el uso del transporte sostenible como la red ferroviaria.

Beneficios exclusivos para clientes del programa Más Renfe

Un incentivo adicional está disponible para quienes formen parte del programa de fidelización Más Renfe. Aquellos jóvenes que realicen al menos dos viajes durante el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025 con billetes adquiridos bajo esta promoción, recibirán un código con un descuento del 100% para un viaje gratuito en trenes directos seleccionados de AVE y Larga Distancia.

Este beneficio puede canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025 y se limita a un máximo de dos códigos por cliente. La contabilización de los viajes y la entrega de estos cupones se realizará después de que concluya la campaña de verano.

Resultados de las ediciones anteriores

La versión 2024 del programa consiguió vender más de 2,6 millones de billetes con descuento para el colectivo joven, un incremento significativo del 29,8% respecto a 2023, con cerca de 604.000 billetes adicionales. Estas cifras demuestran la efectividad de la iniciativa para fomentar el desplazamiento y el turismo en España y Europa.

Asimismo, se vendieron más de 7.150 pases Interrail con descuento del 50%, facilitando la movilidad por el continente y enriqueciendo las experiencias de los jóvenes viajeros.