Gorros fríos anti caída de pelo por cáncer

La caída del cabello es uno de los efectos secundarios más visibles y emocionalmente diIciles del tratamiento oncológico. Con el objetivo de mitigar este impacto en la calidad de vida de las pacientes, la clínica de medicina estética Renare Farmaclinic, dirigida por la doctora Ana Revuelta, ha realizado una cesión completa de 70 gorros fríos y un congelador de baja temperatura para uso médico al Hospital de León.

Esta acción solidaria y privada marca el inicio de un proyecto clínico pionero en el Hospital de Día Oncológico, donde un equipo multidisciplinar evaluará la eficacia de estos dispositivos en la prevención de la alopecia inducida por quimioterapia, así como su impacto emocional y psicológico en mujeres con cáncer de mama.

El sistema de scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo es, actualmente, la única técnica con respaldo científico para reducir la caída del cabello durante la quimioterapia. Los gorros fríos funcionan mediante vasoconstricción local, lo que disminuye la cantidad de fármacos que alcanza los folículos pilosos y reduce su vulnerabilidad al tratamiento.

El estudio clínico, aprobado por el Comité de Étíca del Hospital de León, ha sido coordinado por la oncóloga Ana López González y liderado por Mariana López, quien ha desarrollado el proyecto piloto.