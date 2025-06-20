Relatos con premio en el certamen de literario de Párkinson

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Párkinson de León entregó ayer los premios del X certamen literario. El primer premio este año fue para el urugayo Aníbal Álvarez, paciente con párkinson, que pudo viajar desde su localidad hasta León para recoger el galardón gracias a un movimiento de solidaridad en su país para recaudar el dinero que necesitaba para dos billetes de avión, ya que tiene que viajar con la ayuda de su mujer. Desde su llegada a León ha podido conocer el funcionamiento de distintas asociaciones de la comunidad, además de compartir regalos con la asociación de León, que le ha facilitado el alojamiento.

El certamen reconoce con 400 euros el primer premio y con 200 euros el segundo relato premiado.