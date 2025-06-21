De Salamón al mundo por las 'autopistas medievales' de la trashumancia

Participantes y presentación en Salamón de ‘Los Caminos Trashumantes’Virginia Moran

El pequeño pueblo de Salamón, en el municipio de Crémenes, en la montaña oriental leonesa, fue el escenario del lanzamiento de la plataforma turística nacional Caminos Trashumantes, la primera que vertebra las rutas históricas de la trashumancia con sus más de 125.000 kilómetros de recorrido.

El proyecto, impulsado por la Asociación Club de Producto Caminos Trashumantes y financiado por el programa Experiencias Turismo España del Ministerio de Industria y Turismo, reúne a más de 370 agentes turísticos, sociales y culturales de todo el país con un objetivo común: reactivar el uso y el valor de la red de cañadas reales como recurso turístico, ecológico y de desarrollo rural.

Caminos Trashumantes tiene ya una base territorial que abarca entre 240.000 y 480.000 personas potencialmente beneficiadas en zonas rurales. De momento, se han digitalizado la Cañada Real Leonesa Occidental Conquense y La Cañada Real Conquense.

La presentación en Salamón ha coincidido con la llegada al municipio de un rebaño de 550 ovejas merinas procedentes de Huelva que pasarán el verano en Salamón pastoreadas por Susana, Ignacio y Carolina, jóvenes con dos y tres años de experiencia en el manejo del ganado en los puertos de agosteo de las merinas.

La jornada ha incluido una caminata interpretativa guiada, en la que periodistas y visitantes han podido conocer de primera mano el día a día del pastoreo trashumante.

“Este proyecto significa mucho para Salamón, porque pone en valor nuestro legado ganadero, atrae visitantes y refuerza el sentimiento de pertenencia a una cultura milenaria”, ha destacado Ángel Miguel Alonso Tornero, presidente de la Junta Vecinal de Salamón.

Para Ernestine Lüdeke, presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo y coordinadora del proyecto, Caminos Trashumantes “representa una nueva forma de mirar al mundo rural: no como pasado, sino como una red viva de soluciones al presente”.

Desde la vertiente ambiental, Rocío Gallego, de Cesefor, ha subrayado que “las vías pecuarias son corredores ecológicos únicos en Europa, y su recuperación tiene efectos directos sobre la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la prevención de incendios forestales”.

En el ámbito turístico, Luis Robles, de Wild Watching Spain, ha afirmado que la trashumancia “abre la puerta a un ecoturismo de calidad, educativo y profundamente ligado al territorio”.

Mercedes Honrubia, responsable de la comunicación del proyecto desde COW, ha señalado que la narrativa de Caminos Trashumantes busca conectar con el visitante desde la autenticidad: “No se trata solo de mostrar paisajes, sino de contar las historias reales que habitan esos caminos: pastores, familias, cooperativas, culturas locales”.

“Este camino lo hicieron mis abuelos; hoy lo hago con mis hijas”

Uno de esos relatos es el de José Manuel, pastor y protagonista de la ruta iniciada en Huertas de Ánimas, Trujillo, que está a punto de coronar en Valverde de la Sierra con sus 1.700 ovejas merinas y acaba de llegar a Prioro.

A través de un documental grabado en la salida desde Trujillo, José Manuel Sánchez Miguel ha compartido su experiencia durante el recorrido interpretativo junto al rebaño. “Este camino lo hicieron mis abuelos. Hoy lo hacemos con nuestras hijas. Y ahora también con gente que nos acompaña, que quiere entenderlo. Eso lo cambia todo”, subraya.

El diseño de la plataforma se estructura, en esta primera fase, en torno a dos grandes ejes trashumantes: la Cañada Real Conquense, que atraviesa desde la Serranía de Cuenca hasta el valle del Guadalquivir, y la Cañada Real Leonesa Occidental, que une las dehesas extremeñas con los pastos de montaña en León, precisamente el trayecto recorrido por el rebaño presentado hoy.

Rutas digitalizadas

Ambas rutas, que atraviesan más de 400 municipios en 10 comunidades autónomas, han sido digitalizadas, divididas en etapas y activadas turísticamente mediante la oferta de experiencias participativas, caminatas guiadas, observación de naturaleza, talleres de lana, encuentros con comunidades locales y estancias de turismo rural.

Estas rutas forman parte de la red histórica de vías pecuarias de España, una infraestructura ecológica de más de 125.000 kilómetros que conecta ecosistemas de alto valor. Con ellas, el proyecto aspira a dinamizar territorios con alta vulnerabilidad demográfica, generar ingresos en zonas rurales y fomentar el relevo generacional en el pastoreo.

Un proyecto con impacto real y mirada de futuro Sus acciones, alineadas con 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promueven el turismo activo y al aire libre, la igualdad de género en la economía rural, la educación ambiental, el fomento de la economía circular y la producción de alimentos de bajo impacto climático.

La trashumancia, tal como la plantea el proyecto, se convierte en una herramienta contemporánea de mitigación del cambio climático, de conservación de hábitats y de cohesión entre lo urbano y lo rural.

A través de esta plataforma, sus promotores quieren construir alianzas estables entre el sector primario, el turismo y la conservación.

Tras el acto de hoy en Salamón, el calendario del proyecto continuará el 13 de julio con una jornada de trashumancia accesible dirigida a personas con diversidad funcional.

En otoño se estrenará el documental Caminos Trashumantes, que narra la ruta de José Manuel y su familia desde Trujillo hasta los Picos de Europa, con dirección de Klädtrender Studio y producción de Basic Films.