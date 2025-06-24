Detenido por amenazar de muerte por redes sociales al futbolista Álvaro Morata y a sus familiares

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Policía ha detenido en Málaga a un joven de 19 años por supuestamente amenazar de muerte en redes sociales al capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, y su familia después de que el jugador fallase un lanzamiento en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones disputada ante Portugal el pasado 8 de junio en Alemania.

Las amenazas graves se profirieron desde la cuenta personal del investigado en una conocida red social y no solo iban dirigidas contra Morata, actualmente delantero del Galatasaray, sino también contra sus hijos y tuvieron una enorme repercusión en Internet, ha informado la Policía Nacional.

La familia del jugador denunció públicamente los hechos a través de la misma red social utilizada por el artífice de los comentarios amenazantes.

Apenas dos días más tarde de la difusión de las amenazas en Internet, un joven se personó en la Comisaría Provincial de Policía en Málaga para denunciar que unos desconocidos le habían "robado" su cuenta personal en una red social.

De manera paralela, los agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia corroboraron que la cuenta a la que se refería el denunciante era la misma desde la que se habían vertido las amenazas contra el futbolista.

Continuando con las pesquisas, los investigadores apreciaron incongruencias en el relato del denunciante, quien, al parecer, había intentado instrumentalizar la denuncia a fin de crear una coartada para desvincularse de los hechos.

La Policía Nacional intervino el teléfono móvil del joven y, durante su análisis, se hallaron evidencias que demostraban que efectivamente esta persona había sido el presunto autor de los hechos.

La Policía ha advertido en un comunicado de que se pone de manifiesto la creciente preocupación por el acoso y las amenazas en línea.

"Estas conductas se han normalizado en algunos ámbitos, como el deportivo, favorecidas por el anonimato que proporcionan las redes sociales y la rapidez con la que se propagan", ha lamentado la Policía en su escrito.