Diario de León

Aemet alerta de la llegada de la primera ola de calor del verano ¿Cómo te puedes proteger?

Una masa de aire muy cálida, junto con los cielos despejados, provocará un importante ascenso de las temperaturas

España afrontará su primera ola de calor este verano.

España afrontará su primera ola de calor este verano.PIXABAY

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología ha dado el aviso por altas temperaturas para los próximos días. Se trata del primer aviso especial por ola de calor de este verano. A partir del sábado 28 las temperaturas serán claramente superiores a las normales en casi toda la península, aunque con menor intensidad en el noroeste y el cantábrico.

Una masa de aire muy cálida, junto con los cielos despejados, provocará un importante ascenso de las temperaturas. Las temperaturas serán entre los 40 y 42 grados y las mínimas no bajarán de los 25-23 grados.

En verano, las altas temperaturas pueden llegar a ser peligrosas si no se toman las medidas adecuadas. Aunque la hidratación es uno de los mejores consejos para enfrentar el calor, no es el único. Sin embargo, con pocas acciones se puede combatir una ola de calor sin poner en riesgo la salud.

Beber agua es esencial.

 PIXABAY

Mantente hidratado y beber agua.

Bebe agua regularmente, incluso si no tienes sed. Evita bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína, ya que pueden deshidratarte.
Lleva una botella de agua si sales.
Permanece en sitios con una ventilación adecuada.

 PIXABAY

Evita el calor extremo

Quédate en lugares frescos o con aire acondicionado durante las horas más calurosas (generalmente de 10 a.m. a 4 p.m.).
Si no tienes aire acondicionado, busca refugios como bibliotecas, centros comerciales o centros de enfriamiento públicos.
Usa cortinas o persianas para bloquear el sol en casa.
Utiliza ropa ligera y de color claro.

 PIXABAY

Viste adecuadamente

Usa ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables (como algodón).
Protégete del sol con sombreros de ala ancha, gafas de sol y protector solar (FPS 30 o superior).
Haz ejercicio físico con moderación.

 PIXABAY

Reduce la actividad física

Evita ejercicios intensos durante las horas de más calor. Si debes hacerlo, hazlo temprano en la mañana o al atardecer.
Descansa con frecuencia en la sombra y bebe líquidos.
Mucha atención a niños y mayores.

 PIXABAY

Cuida a los más vulnerables

Vigila a niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas o mascotas, ya que son más propensos a sufrir golpes de calor.
Nunca dejes a nadie (ni a mascotas) en un vehículo estacionado, incluso con las ventanas abiertas.
Síntomas de un golpe de calor.

 PIXABAY

Reconoce los síntomas de problemas por calor

Golpe de calor: Temperatura corporal alta, piel caliente y seca, confusión, mareos o desmayos. Es una emergencia; llama a los servicios médicos de inmediato.
Agotamiento por calor: Sudoración intensa, debilidad, náuseas o dolor de cabeza. Descansa en un lugar fresco y bebe agua.
Ventanas abiertas.

 PIXABAY

Mantén la casa fresca

Abre las ventanas por la noche o temprano en la mañana para ventilar.
Usa ventiladores, pero ten en cuenta que no son efectivos si la temperatura supera los 35 °C.
Apuesta por ensaladas.

 PIXABAY

Alimentos y cocina

Consume comidas ligeras como ensaladas, frutas y verduras con alto contenido de agua (pepino, sandía).
Evita usar el horno o la estufa para no aumentar la temperatura en casa.
tracking