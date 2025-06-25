Aemet alerta de la llegada de la primera ola de calor del verano ¿Cómo te puedes proteger?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología ha dado el aviso por altas temperaturas para los próximos días. Se trata del primer aviso especial por ola de calor de este verano. A partir del sábado 28 las temperaturas serán claramente superiores a las normales en casi toda la península, aunque con menor intensidad en el noroeste y el cantábrico.

Una masa de aire muy cálida, junto con los cielos despejados, provocará un importante ascenso de las temperaturas. Las temperaturas serán entre los 40 y 42 grados y las mínimas no bajarán de los 25-23 grados.

En verano, las altas temperaturas pueden llegar a ser peligrosas si no se toman las medidas adecuadas. Aunque la hidratación es uno de los mejores consejos para enfrentar el calor, no es el único. Sin embargo, con pocas acciones se puede combatir una ola de calor sin poner en riesgo la salud.