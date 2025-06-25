Aemet alerta de la llegada de la primera ola de calor del verano ¿Cómo te puedes proteger?
Una masa de aire muy cálida, junto con los cielos despejados, provocará un importante ascenso de las temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología ha dado el aviso por altas temperaturas para los próximos días. Se trata del primer aviso especial por ola de calor de este verano. A partir del sábado 28 las temperaturas serán claramente superiores a las normales en casi toda la península, aunque con menor intensidad en el noroeste y el cantábrico.
Una masa de aire muy cálida, junto con los cielos despejados, provocará un importante ascenso de las temperaturas. Las temperaturas serán entre los 40 y 42 grados y las mínimas no bajarán de los 25-23 grados.
En verano, las altas temperaturas pueden llegar a ser peligrosas si no se toman las medidas adecuadas. Aunque la hidratación es uno de los mejores consejos para enfrentar el calor, no es el único. Sin embargo, con pocas acciones se puede combatir una ola de calor sin poner en riesgo la salud.
Mantente hidratado y beber agua.
Lleva una botella de agua si sales.
Evita el calor extremo
Si no tienes aire acondicionado, busca refugios como bibliotecas, centros comerciales o centros de enfriamiento públicos.
Usa cortinas o persianas para bloquear el sol en casa.
Viste adecuadamente
Protégete del sol con sombreros de ala ancha, gafas de sol y protector solar (FPS 30 o superior).
Reduce la actividad física
Descansa con frecuencia en la sombra y bebe líquidos.
Cuida a los más vulnerables
Nunca dejes a nadie (ni a mascotas) en un vehículo estacionado, incluso con las ventanas abiertas.
Reconoce los síntomas de problemas por calor
Agotamiento por calor: Sudoración intensa, debilidad, náuseas o dolor de cabeza. Descansa en un lugar fresco y bebe agua.
Mantén la casa fresca
Usa ventiladores, pero ten en cuenta que no son efectivos si la temperatura supera los 35 °C.
Alimentos y cocina
Evita usar el horno o la estufa para no aumentar la temperatura en casa.