Un podólogo revela las cinco zapatillas que pueden mejorar la fascitis plantar
La inflamación ocurre cuando la banda gruesa de tejido en la planta del pie (fascia) se estira o se sobrecarga demasiado
La fascia plantar es el tejido grueso en la planta del pie. Este tejido conecta el calcáneo a los dedos y crea el arco del pie. Cuando este tejido se inflama o se hincha, se denomina fascitis plantar.
La inflamación ocurre cuando la banda gruesa de tejido en la planta del pie (fascia) se estira o se sobrecarga demasiado. Esto puede ser doloroso y hacer más difícil el hecho de caminar.
Encontrar un zapato adecuado es muy importante. Por ello, el podólogo gallego Manuel Vidal, divulgador en redes sociales con más de 55.000 seguidores en TikTok, ha hecho el Top 5 de las mejores zapatillas para esta patología.
Top 5- Zapatillas Saguaro
Saguaro barefoot con plantilla personalizada. Esto añadirá amortiguación, drop y estabilización al zapato.
Top 4-Birkenstock mogami
Las mejores sandalias para la fascitis plantar. Tienen soporte del arco, una tira de sujeción trasera y forma redondeada en el talón.
Top 3- Kelme
Una zapatilla muy anatómica con algo de drop y muy estable.
Top 2-Vionic Walker
Un zapato muy estable con el talón elevado, la puntera es relativamente amplia.
Top 1- Asics Kayano
Zapatillas de correr para largas distancias como los modelos de Asics kayano y nimbus.