Las mejores opciones de bebidas saludables para un verano hidratante y delicioso
La llegada de la época estival aumenta el tiempo que pasamos en la calle y las terrazas
Llega el verano y con él, el buen tiempo, las vacaciones y los planes con amigos y familia. En estas fechas el tiempo en la calle se alarga y las terrazas se llenan.
Aunque bebidas como la sangría o la cerveza pueden sonar como una opción muy refrescante y son totalmente aptas, existen alternativas que son más saludables e igual de deliciosas. Todas ellas son fáciles de conseguir e, incluso, se pueden preparar en casa.
Zumos de frutas naturales
Ingredientes (para 1 vaso):
Frutas frescas a elección (ejemplo: 2 naranjas, 1 manzana, 1/2 piña o 1 taza de fresas).
Opcional: un toque de limón para equilibrar sabores.
Preparación:
Lava y pela las frutas (si es necesario, como en el caso de las naranjas o la piña).
Córtalas en trozos pequeños.
Pásalas por un exprimidor o licuadora. Si usas licuadora, cuela el jugo con un colador fino para eliminar pulpa si prefieres una textura más líquida.
Sirve inmediatamente con hielo si lo deseas.
Consejo: Combina frutas con sabores intensos como cítricos (naranja, mandarina) con otras más suaves (manzana, pera) para un equilibrio natural.
Granizado natural
Ingredientes (para 2 porciones):
2 tazas de fruta fresca (sandía, melón, fresas o mango funcionan bien).
1 taza de hielo picado.
Opcional: un chorrito de jugo de limón o lima.
Preparación:
Lava y corta la fruta en trozos.
Coloca la fruta y el hielo en una licuadora potente.
Licúa hasta obtener una textura granulada y homogénea.
Si quieres un toque más refrescante, añade unas gotas de jugo de limón o lima.
Sirve inmediatamente en vasos fríos.
Consejo: La sandía y el melón, por su alto contenido de agua, son ideales para un granizado ligero y refrescante.
Té frío
Ingredientes (para 1 litro):
2-3 bolsitas de té (negro, verde o de hierbas como manzanilla o menta) o 2-3 cucharadas de té a granel.
1 litro de agua.
Opcional: rodajas de limón, hojas de menta fresca o trozos de jengibre.
Preparación:
Hierve 1 litro de agua y deja que se enfríe ligeramente (80-90 °C para té verde o de hierbas, 100 °C para té negro).
Coloca las bolsitas de té o el té a granel en una jarra resistente al calor y vierte el agua caliente. Deja infusionar 5-10 minutos (ajusta según el tipo de té).
Retira las bolsitas o cuela el té.
Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 1 hora.
Sirve con hielo y, si quieres, agrega rodajas de limón, hojas de menta o un trozo de jengibre fresco para un sabor más intenso.
Consejo: El té de hibisco o de frutas (sin endulzantes añadidos) da un color vibrante y sabor naturalmente dulce.
Limonada casera
Ingredientes (para 1 litro):
4-5 limones grandes (o 1 taza de jugo de limón fresco).
1 litro de agua fría (con o sin gas).
Opcional: hojas de menta fresca o rodajas de pepino.
Preparación:
Exprime los limones para obtener el jugo fresco y cuélalo para eliminar semillas y pulpa gruesa.
En una jarra, mezcla el jugo de limón con el agua fría.
Revuelve bien y ajusta la proporción de agua si prefieres un sabor más o menos intenso.
Sirve con hielo y, si quieres, añade hojas de menta o rodajas de pepino para un toque refrescante.
Refrigera si no lo consumes de inmediato.
Consejo: Usa limones maduros para un sabor más suave y menos ácido.
Smoothie de frutas naturales
Ingredientes (para 1 porción):
1 taza de frutas frescas (ejemplo: 1/2 plátano, 1/2 taza de fresas, 1/2 mango o 1 kiwi).
1/2 taza de agua, leche vegetal sin endulzar (como almendra o coco) o yogur natural sin azúcar.
Opcional: 1/4 de aguacate para cremosidad o un puñado de espinacas para un toque verde.
Preparación:
Lava y corta las frutas en trozos.
Coloca las frutas y el líquido (agua, leche vegetal o yogur) en una licuadora.
Licúa hasta obtener una textura suave y homogénea.
Si está muy espeso, añade un poco más de líquido y licúa de nuevo.
Sirve inmediatamente, con hielo si prefieres.
Consejo: El plátano o el mango aportan una dulzura natural y una textura cremosa que no requiere endulzantes.
Agua de coco
Ingredientes (para 1 porción):
1 coco fresco (o agua de coco 100% natural, sin azúcar añadida, si compras envasada).
Opcional: unas gotas de jugo de limón o trozos de fruta fresca (como piña o mango).
Preparación:
Si usas un coco fresco, ábrelo con cuidado (puedes perforar los “ojos” del coco con un destornillador y un martillo, o cortar la parte superior).
Vierte el agua de coco en un vaso o jarra.
Opcional: mezcla con unas gotas de jugo de limón o agrega pequeños trozos de fruta fresca para darle un toque diferente.
Sirve frío, con hielo si lo deseas.
Consejo: Si compras agua de coco envasada, revisa la etiqueta para asegurarte de que no contenga azúcar ni aditivos.
