Las mejores opciones de bebidas saludables para un verano hidratante y delicioso

Llega el verano y con él, el buen tiempo, las vacaciones y los planes con amigos y familia. En estas fechas el tiempo en la calle se alarga y las terrazas se llenan.

Aunque bebidas como la sangría o la cerveza pueden sonar como una opción muy refrescante y son totalmente aptas, existen alternativas que son más saludables e igual de deliciosas. Todas ellas son fáciles de conseguir e, incluso, se pueden preparar en casa.

PIXABAY Zumos de frutas naturales Ingredientes (para 1 vaso):

Frutas frescas a elección (ejemplo: 2 naranjas, 1 manzana, 1/2 piña o 1 taza de fresas).

Opcional: un toque de limón para equilibrar sabores.

Preparación:

Lava y pela las frutas (si es necesario, como en el caso de las naranjas o la piña).

Córtalas en trozos pequeños.

Pásalas por un exprimidor o licuadora. Si usas licuadora, cuela el jugo con un colador fino para eliminar pulpa si prefieres una textura más líquida.

Sirve inmediatamente con hielo si lo deseas.

Consejo: Combina frutas con sabores intensos como cítricos (naranja, mandarina) con otras más suaves (manzana, pera) para un equilibrio natural.





PEXELS Granizado natural Ingredientes (para 2 porciones):

2 tazas de fruta fresca (sandía, melón, fresas o mango funcionan bien).

1 taza de hielo picado.

Opcional: un chorrito de jugo de limón o lima.

Preparación:

Lava y corta la fruta en trozos.

Coloca la fruta y el hielo en una licuadora potente.

Licúa hasta obtener una textura granulada y homogénea.

Si quieres un toque más refrescante, añade unas gotas de jugo de limón o lima.

Sirve inmediatamente en vasos fríos.

Consejo: La sandía y el melón, por su alto contenido de agua, son ideales para un granizado ligero y refrescante.



PIXABAY Té frío Ingredientes (para 1 litro):

2-3 bolsitas de té (negro, verde o de hierbas como manzanilla o menta) o 2-3 cucharadas de té a granel.

1 litro de agua.

Opcional: rodajas de limón, hojas de menta fresca o trozos de jengibre.

Preparación:

Hierve 1 litro de agua y deja que se enfríe ligeramente (80-90 °C para té verde o de hierbas, 100 °C para té negro).

Coloca las bolsitas de té o el té a granel en una jarra resistente al calor y vierte el agua caliente. Deja infusionar 5-10 minutos (ajusta según el tipo de té).

Retira las bolsitas o cuela el té.

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 1 hora.

Sirve con hielo y, si quieres, agrega rodajas de limón, hojas de menta o un trozo de jengibre fresco para un sabor más intenso.

Consejo: El té de hibisco o de frutas (sin endulzantes añadidos) da un color vibrante y sabor naturalmente dulce.





PIXABAY Limonada casera Ingredientes (para 1 litro):

4-5 limones grandes (o 1 taza de jugo de limón fresco).

1 litro de agua fría (con o sin gas).

Opcional: hojas de menta fresca o rodajas de pepino.

Preparación:

Exprime los limones para obtener el jugo fresco y cuélalo para eliminar semillas y pulpa gruesa.

En una jarra, mezcla el jugo de limón con el agua fría.

Revuelve bien y ajusta la proporción de agua si prefieres un sabor más o menos intenso.

Sirve con hielo y, si quieres, añade hojas de menta o rodajas de pepino para un toque refrescante.

Refrigera si no lo consumes de inmediato.

Consejo: Usa limones maduros para un sabor más suave y menos ácido.





PIXABAY Smoothie de frutas naturales Ingredientes (para 1 porción):

1 taza de frutas frescas (ejemplo: 1/2 plátano, 1/2 taza de fresas, 1/2 mango o 1 kiwi).

1/2 taza de agua, leche vegetal sin endulzar (como almendra o coco) o yogur natural sin azúcar.

Opcional: 1/4 de aguacate para cremosidad o un puñado de espinacas para un toque verde.

Preparación:

Lava y corta las frutas en trozos.

Coloca las frutas y el líquido (agua, leche vegetal o yogur) en una licuadora.

Licúa hasta obtener una textura suave y homogénea.

Si está muy espeso, añade un poco más de líquido y licúa de nuevo.

Sirve inmediatamente, con hielo si prefieres.

Consejo: El plátano o el mango aportan una dulzura natural y una textura cremosa que no requiere endulzantes.



