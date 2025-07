Jóvenes europeos se redescubren en León

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Más de 20 jóvenes han visitado estos días los rincones más olvidados de la memoria democrática de la provincia de León gracias a Auryn, una asociación de León prestadora de servicios sociales para la infancia, la juventud y las familias, que ha sido parte de la organización del proyecto Refore (Red de jóvenes para la Recuperación de la Memoria Histórica Olvidada). Dicho proyecto ha puesto en marcha una red transnacional de promoción de la Memoria Olvidada Europea, que comenzó en octubre de 2024 y finalizará en noviembre de 2026.

El proyecto es posible gracias a la financiación del programa Cerv (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), un programa impulsado por la Comisión Europea. La idea nace de la falta de espacios para la juventud en la educación formal e informal. «Decidimos escribir un proyecto que estuviera enfocado en la juventud principalmente», explica Raúl Fuente Rodríguez, miembro de Auryn, «la idea es visibilizar espacios de memoria desconocidos para la sociedad en general y la juventud, dignificar a las víctimas del fascismo, del nazismo, del franquismo, conocer sus historias y poner en valor la figura de la mujer como protagonista de la lucha por la democracia y los valores».

«Guau» o «alucinante» fueron alguna de las expresiones que dijeron los jóvenes participantes del programa al ver por primera vez el Convento de San Marcos, que fue un campo de concentración franquista entre 1936 y 1940. Otros de los lugares visitados fueron la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en Ponferrada; el frente de guerra de la zona de Villamanín, donde se produjo el Bombardeo de la Fabricona; o la Fosa de Priaranza, una de las primeras en ser exhumada. «Es importante conocer también la arqueología de la guerra» apuntaba Judikael K, miembro de la asociación francesa Intercultura.

España no es el único país afectado por la pérdida de la memoria democrática, en el programa participan también organizaciones de Italia, Francia y Portugal. «No hay nada que nos pueda enseñar más que recuperar la memoria», comenta Tomás Berger, miembro de Aequalitas, asociación portuguesa para la igualdad. «En Portugal, sufrimos la dictadura de Salazar, mi objetivo es dar una idea a los jóvenes de cómo era vivir sin libertad», explica Berger.

Nicola Lomurno y Giuseppe Tragni, miembros de la asociación italiana Associazione Link, se mostraban preocupados por el avance de la extrema derecha en su país: «En Italia, ya no te puedes manifestar en la carretera, si lo haces tendrás una gran multa y puedes ir a la cárcel, no hemos perdido la democracia, pero es un pequeño paso. Por lo que vemos allí, los jóvenes de 17 o 18 años no saben nada, no saben identificar lo que significa ser de izquierdas o de derechas».

El problema se extiende más allá de nuestro continente, «en Estados Unidos, si te manifiestas a favor de Palestina, Trump retirará el dinero de tu universidad», apunta Lomurno, «lo peor de todo es que no te das cuenta de que estás perdiendo la democracia», concluye Tragni.

La próxima parada del proyecto tendrá lugar en el mes de septiembre en Polonia, en la ciudad de Cracovia, en donde se llevará a cabo una actividad de aprendizaje sobre memoria histórica centrada en el Holocausto y los campos de concentración y exterminio del nazismo. Además, próximamente Auryn tiene previsto poder reunirse con el Ayuntamiento de León para presentar el proyecto Refore.

Uno de los objetivos del programa Refore es poner en valor a las mujeres que fueron protagonistas de la memoria histórica europea y también de la leonesa. «Una de las figuras que tenemos aquí en León es Teresa Monge, que fue líder del grupo femenino de las Juventudes Socialistas de León en 1936, y que fue represaliada, estuvo en San Marcos y terminó fusilada en los campos de Fresno», cuenta Fuente Rodríguez. El programa trata de contar aquellas historias de figuras femeninas que se han olvidado porque la historia siempre ha tendido a masculinizarse.

En tiempos en los que la democracia sufre ataques constantes, proyectos como Refore nos recuerdan que mirar al pasado no es quedarse anclado en él, sino aprender a defender con más fuerza el presente, porque quién no conoce su historia está condenado a repetirla.