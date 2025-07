Por primera vez un registro civil admite que existió una bebé robada

Publicado por Agencias Cádiz Creado: Actualizado:

El Registro Civil ha marcado un hito en la lucha de María Bueno, que lleva 15 años buscando a su hija, una 'niña robada' cuando nació en 1981 en un pueblo de la provincia de Cádiz, al reconocer su existencia civil, informa la asociación Alumbra.

La hija de María Bueno, presidenta de la Asociación Alumbra y de la Plataforma Internacional 'Te Estamos Buscando', es uno de los 300.000 casos registrados por las asociaciones de “bebes robados” en España. Tras una lucha de 15 años, ha recibido del Registro Civil un certificado oficial que reconoce la existencia civil de su hija María. Se trata, según la asociación, de la primera vez que el Registro Civil reconoce la identidad de una bebé robada.

La hija de María Bueno fue declarada como “muerta al nacer” en 1981, pero su madre ha denunciado durante décadas su desaparición «sin rastro físico, sin estar enterrada en ningún cementerio, ni documentación hospitalaria» que acredite el fallecimiento.

En aquella época el Código Civil consideraba a los bebés muertos al nacer como «criaturas abortivas", por lo que no eran registrados como personas con identidad propia. «No se les otorgaba nombre ni derechos civiles, quedando completamente fuera del sistema legal", explica la asociación.

Sin embargo, «gracias al esfuerzo incansable de su madre", el Estado ha reconocido ahora el derecho de su hija a existir legalmente. “Mi hija ya no es un despojo humano sin nombre. Tiene identidad. Aunque no sé dónde está, sé que hoy el mundo la reconoce como lo que siempre fue: una persona”, afirma María Bueno en unas declaraciones difundidas en la nota de prensa «Este hecho no solo representa un acto de justicia personal, sino también una reivindicación colectiva para todas las madres que aún buscan reconocimiento para sus hijos desaparecidos al nacer", dice la Asociación Alumbra (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía».

