Ernestine Lüdecke: «Sí hay jóvenes que quieren ser pastores, pero no se dan facilidades»

Es alemana, vive en Huelva y tira por la provincia de León como si fuera su cuna. Desde hace diez años colabora con el Ayuntamiento de Salamón en la promoción de la trashumancia. Ernestine Lüdecke, presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo, presenta esta tarde en la velada trashumántica en este pueblo de Crémenes el proyecto «La nueva Mesta», una sociedad agraria de transformación en la que quiere que se depositen los frutos, el conocimiento y la experiencia de más de 15 años apostando por un modelo milenario que tiene más visos de futuro que nunca en el contexto de cambio climático. Es el colofón al proyecto europeo Bionnomía que desarrolla en los dos últimos años con Cesefor y otras entidades.

Basado en el espíritu de la vieja Mesta, protagonista de los esplendorosos años de la lana merina en España, ‘La nueva mesta’ quiere recoger la tradición y añadir elementos del siglo XXI para generar en torno a la trashumancia una economía circular. «Se trata de integrar no solo a pastores, ovejas, ganaderos y puertos, sino a todas las personas que trabajan con los productos derivados como la lana o los quesos», precisa.

Con ‘La nueva mesta’, que se registrará en otoño, «cualquier ganadero podrá optar a los puertos por los que puje la SAD, distinguir a sus productos con un sello de calidad y acceder a formación». Es la «Mesta holística basada en la idea de la economía circular».

Ernestine Lüdecke empezó en 2009 con un pequeño rebaño de 400 ovejas en la Fundación Monte Mediterráneo. Dieciséis años después es una de las personas que mejor conoce los puertos merineros de León y apoya a otras ganaderías a acceder a estos pastos de verano y con pastores que alivien la carga que supone el pastoreo en los puertos. Este año, un total de nueve entre León y Palencia, seis hombres y tres mujeres y 4 tienen menos de 35 años.

«Sí hay jóvenes, el problema es que no se dan facilidades. No existe formación profesional, ni cualificación ni título y nos apoyamos en escuelas de pastores» que han surgido de iniciativas privadas.

Este año, a través del proyecto Bionnomía pastan en los puertos leoneses de Salamón, Villargusán, Valverde de la Sierra, Sosas de Laciana, Lumajo y Piedrafita seis rebaños que, con excepción de uno leonés, vienen del sur de España. «En este tiempo hemos acumulado experiencia, contactos y redes y hay que darle continuidad», subraya. Avivar la trashumancia no es cosa de un día: «Es ilusorio pensar que que de la noche a la mañana vamos a tener los rebaños perfectos, los pastores perfectos y los puertos perfectos». «Si no empezamos y no cometemos errores no vamos a avanzar», subraya esta mujer que llegó a España en los años 80.

La velada trashumántica de Salamón arranca a las seis de la tarde con un taller de jabón, a cargo de Camino Carral Barrio. A las 19.30 hay una mesa redonda con la intervención de Ernestine Lüdecke, el fotógrafo Mauricio Peña, la escritora Laly del Blanco, la pastora Carolina García y el pastor Argimiro Rodríguez. Una degustación de comida pastoril cierra el encuentro.