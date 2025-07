Las ‘burgers’ movilizan León

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

El campeonato «The Champions Burger» ha conseguido llenar el Recinto Ferial de León de amantes de las hamburguesas. Los asistentes siguen disfrutando de algunas de las mejores «burgers» de España. Es la primera edición celebrada en León y finalizará el domingo.

El festival culinario se presenta en su página web como «el mayor evento gastronómico de hamburguesas gourmet en España». En él, quince hamburgueserías luchan por convertirse en la mejor hamburguesa del país, entre ellas, como representación local, está el restaurante leonés Obsess. Además, los establecimientos de algunos de los mejores influencers de comida del país y algunas de las ganadoras de años anteriores están en el llamado «Hall of fame». Entre ellos se encuentran: Moflete, local del reconocido youtuber Joe Burger; The Ox, del influencer Pablo Cabezali; Gottan Grill, que se alzó con el título de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor hamburguesa de Europa» en 2024; y Cheeck’s, una hamburguesería valenciana.Los otros participantes son: Street Food Burger, Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal Burger, Circo, K-Chopo y Sekreto.

El evento surgió como una idea de un grupo de amigos valencianos que decidieron crear en 2018 en su ciudad el primer campeonato de España de hamburgueserías y han ido creciendo hasta convertirse en una referencia en todo el país. «Estamos muy contentos por el crecimiento que hemos tenido, pero, a la vez, crecer tan rápido como lo hemos hecho es abrumador y complejo», explica José Morales, director de comunicación del festival, «The Champions Burger en España se ha convertido en un fenomeno muy conocido y hay mucha gente que se ha hecho fan de la marca», añade.Los organizadores tienen ambición y ganas de seguir creciendo: «Tenemos que estabilizarnos a nivel nacional para que la gente pueda seguir disfrutando, luego ir a países de Europa y quién sabe si algún día llegar a cruzar el charco», comentaba Morales. El año pasado, ya llegaron a estar en ocho ciudades alemanas y planean seguir expandiéndose.

Morales también explicaba las razones de elegir a León como nueva sede del festival: «León es una ciudad muy importante, ha estado siempre en el mapa para nosotros, sabíamos que teníamos que ir», la cercanía con otras ciudades también ha sido un aliciente, «León es una ciudad que, dentro de lo que cabe, es grande y tiene ciudades importantes alrededor como Ponferrada, que es una ciudad de casi 100.000 habitantes. La idea era llegar y que la gente también nos conociera».

La organización hace un balance positivo de esta primera visita: «Para ser la primera vez, León ha encajado muy bien la idea, asi que, si la gente está contenta y disfruta, ¿por qué no volver?», concluía MoralesLeón ha acogido con entusiasmo e ilusión esta primera edición de «The Champions Burger». Entre risas y charlas, los leoneses han podido descubrir texturas, sabores y combinaciones que hacen que cada mordisco de esas hamburguesas sea una experiencia única en un festival que parece no tener techo ni fin. La ciudad se reivindica una vez más como un punto de encuentro para aquellos que buscan disfrutar de la gastronomía.