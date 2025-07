La solidaridad con el menor

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

El acogimiento familiar es una forma de cuidado alternativo que prevé el Sistema de Protección a la Infancia para permitir a los niños y niñas que se encuentran separados de sus progenitores crecer en un ambiente familiar estable durante un tiempo determinado. El objetivo principal es que puedan crecer en una familia, teniendo como horizonte el retorno a su familia de origen cuando sea posible.

Hay 60 niños, niñas y adolescentes en familia ajena en la provincia de León a fecha de hoy. Además, 27 están en espera y otros tres están en proceso de iniciar su etapa de acogimiento. Elisabeth Marcos forma parte de una familia de acogida y lleva once años ofreciendo su cariño y cuidado a menores de 0 a 3 años, «la posibilidad de ayudar a los menores es lo que me llevó a apuntarme al programa», explica, «es una experiencia de paternidad y maternidad diferente con la que aprendes muchas cosas incluso de ti mismo y es una manera de cambiar el mundo desde una parcelita pequeña, cada uno lo hace desde donde puede». El periodo de acogida crea un vínculo irrompible entre los menores y las familias de acogida: «Lo más difícil es aprender a despedirte», comenta Marcos, «hay que prepararse, es aceptación. Al final sabemos que vienen para irse y que quedarse en acogimiento permanentemente solo es la solución cuando no hay otra». Los motivos de separación de la familia de origen son diversos —ingresos en prisión, fallecimientos repentinos, adicciones...— y acaban causando una imposibilidad de cuidar al menor y ofrecerle un cuidado, crianza y educación dignos. «Aprender a respetar y aceptar a las familias de origen es de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido como familia en estos once años que llevamos», apuntaba Marcos, «al final el objetivo es facilitar un poco el proceso y entender que la otra parte es la que lo ha hecho mal, a veces no queriendo porque sus vidas son muy complicadas».

El periodo no es fácil de aceptar para los padres del menor, pero Elisabeth Marcos ha sabido lidiar con ello a lo largo de los años: «yo nunca he tenido ningún problema serio con las familias de origen del menor, a veces les cuesta mucho aceptarnos ellos a nosotros y pueden llegar a decir cosas que no tienen importancia porque no son reales, pero ellos tienen que sacarle punta a todo porque es muy difícil aceptar que otro esté cuidando de tu hijo».

Cruz Roja no deja a las familias solas en el periodo de acogida: «tenemos un teléfono 24 horas para lo que nos pase, si hay alguna urgencia, siempre están, siempre hay alguien para responder, ya sea una persona presencialmente, por teléfono, vía email, para lo que necesitemos, siempre están acompañándonos».

El Acogimiento Familiar en Castilla y León, es un recurso de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y se desarrolla en cada provincia a través de las Secciones de Protección a la Infancia. Acoger a un menor puede ser un proceso complicado, pero al mismo tiempo puede suponer una experiencia muy bonita. Cada abrazo y cada sonrisa de estos pequeños acogidos es una razón más para decidir transformar la vida de estos menores y descubrir el lado oculto de uno mismo. Para aquellas familias que dudan en acoger, Elisabeth Marcos no duda en dejar un consejo: «Que se acerquen, que pregunten, que se formen y que lo intenten».