España roza la mitad de bebés con lactancia materna

España roza ya el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que al menos la mitad de los bebés del país reciban lactancia materna durante los seis primeros meses de vida, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

El último dato oficial, proporcionado por la Encuesta de Salud de España, señala que a principios de 2024 eran ya el 47% de las españolas las que utilizaban la lactancia materna como alimento exclusivo de sus hijos recién nacidos y que lo hacían al menos durante los primeros seis meses.

Es el valor más alto de toda la serie histórica y supone un aumento del 20% de las madres que lo llevan a cabo en comparación con 2017, cuando la tasa de prevalencia estaba en el 39%, y un 65% más que solo doce años antes, en 2011, cuando la tasa de niños amamantados durante medio año no llegaba al 29%.

Las españolas están muy cerca de la meta fijada por la OMS para los seis meses de vida, pero además tienen porcentajes de alimentación exclusiva con lactancia materna muy altas en general. Según la misma encuesta, en las primeras seis semanas de vida utilizan solo lactancia materna el 75% de las españolas y hasta los tres primeros meses lo siguen haciendo más de las dos terceras partes de quienes han dado a luz, el 65,7%.

El importante salto de los últimos seis años ha coincidido con el enorme aumento de las posibilidades de organización de la conciliación entre las obligaciones familiares y laborales con el aumento del permiso de paternidad desde los 28 días en 2017 a las 16 semanas que obtuvieron en 2021. El Gobierno considera que España no tardará mucho en alcanzar la meta de la OMS con políticas como el real decreto-ley 9/2025 aprobado hace una semana, que amplía el permiso de nacimiento y cuidado a 19 semanas para cada progenitor.