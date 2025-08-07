Captar los ríos atmosféricos

Publicado por EFE Viena Creado: Actualizado:

Científicos de una universidad austríaca han descubierto un método que aprovecha las señales de satélite para entender con mayor precisión la evolución de los llamados «ríos atmosféricos", que impulsan fenómenos climáticos extremos en las costas y que pueden contener el doble de agua que el río Amazonas.

La nueva técnica desarrollada permite obtener una imagen mucho más detallada de estas bandas de vapor de agua concentrada en la atmósfera, aseguran tres científicos de la universidad de Graz, al sur de Austria, en un artículo de Atmospheric Measurement Techniques. Según Ulrich Foelsche, uno de los autores del estudio, estos «ríos» de vapor de agua concentrado se observaban hasta ahora principalmente mediante sensores de microondas pasivos en satélites. "Estos datos permiten una buena estimación de la cantidad de vapor de agua, pero no dan información sobre su distribución vertical, que es esencial para entender su dinámica", aseguró el meteorólogo, quien desarrolló la nueva solución junto con sus colegas Bahareh Rahimi y Linda Martina Maier. La nueva herramienta permite a los investigadores obtener una «radiografía» del aire para entender cómo se generan y se mueven estos ríos atmosféricos, que causan lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones en zonas costeras como las sucedidas en los últimos años en Estados Unidos, África y Europa.

En Europa, los lugares más afectados son la península ibérica, el Reino Unido y Francia, explican los expertos de Graz. Para llevar a cabo el estudio, los científicos se centraron en analizar el comportamiento de los ríos atmosféricos sobre África, pues se trata de un continente donde estos ríos están siendo cada vez más reconocidos como elementos clave en la formación de eventos meteorológicos extremos. "Comprender la dinámica de los ríos atmosféricos en África es fundamental para mejorar la resiliencia climática, la gestión del agua y la comprensión de eventos de lluvias extremas", destacan. Para su investigación, los tres expertos identificaron más de 1.700 ríos atmosféricos que afectaron al continente africano entre 2009 y 2019. Asimismo, el análisis detectó que las principales fuentes de humedad se encuentran en el océano Atlántico, en el mar Arábigo y en el mar Rojo. Foelsche también advirtió que, con el actual cambio climático, es probable que estos ríos atmosféricos se intensifiquen.