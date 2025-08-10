Bola de fuego por la lluvia de estrellas

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La lluvia de estrellas de las perseidas produjo una «brillante bola de fuego» proveniente de un cometa que sobrevoló los cielos de gran parte del centro y este de España. Según recoge la Fundación Astrohita, que trabaja en el Complejo Astronómico de la Hita (Toledo, centro), la bola de fuego cruzó el cielo el viernes 8 de agosto, a las 21:55 horas (20.55 GMT) y fue grabado por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) opera en este complejo astronómico. El complejo Astronómico de La Hita forma parte del Proyecto SMART, una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que monitoriza el cielo para registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar. También se registró por los detectores que este mismo proyecto tiene instalados en observatorios de Almería, Granada y Huelva, en el sur del país.