Unos perros pasean por el campo arrasado por las llamas en Las Médulas.manuel félix

Publicado por María Martínez Peña León

La iniciativa comenzó a raíz de la Protectora de Animales berciana APA Peludines Sin Suerte, que, desde el primer momento en el que las llamas arrasaron la comarca.

Hablaron con la Policía Municipal de la localidad y enviaron un comunicado por sus redes sociales para ofrecer sus instalaciones para alojar a los animales y mascotas de las personas evacuadas. Aunque por el momento, las cifras de las personas que han solicitado hogar para sus mascotas no es destacable, las protectoras siguen luchando para aportar todo lo que puedan y luchar también por la vida de la fauna.

Días después del inicio de los incendios en la comarca berciana, son más las asociaciones de animales que se han unido a la iniciativa. Es el caso de la protectora Animales y Patas, de la capital leonesa o de la Asociación Agrande, en las Médulas.

«Es importante que la gente conozca este proyecto, porque puede ser una salida y una salvación para los animales», ha declarado Natalia, colaboradora de APA Peludines Sin Suerte. «Lo que está pasando es muy grave», ha lamentado casi entre lágrimas.

Por su parte, Diana Rodríguez, de Agrande ha comenzado una iniciativa para colocar baldes y barreños de pienso por el monte para que los animales que están indefensos puedan alimentarse.

«Todo lo estamos haciendo los del pueblo, subimos al monte a rellenar las pozas porque los animales se están muriendo. No hay nada, son kilómetros de desierto», ha lamentado Diana. «Las organizaciones no están haciendo nada, si por los animales ni por nosotros». Toda ayuda es poca. Necesitamos pienso, comederos, trigo, maíz o cebada, y sobre todo que la gente lo sepa», recalca Natalia.

Por el momento, no solo las protectoras y asociaciones, sino particulares también están ofreciendo sus propias fincas o establos.

En las Médulas se siente «abandonados» y piden que las personas no aparezcan en el pueblo por «morbo». «Lo que nos queda es la buena voluntad del pueblo».

«Sabemos que lo que estamos haciendo es un arma de doble filo, habrá quien necesite nuestra ayuda de verdad, pero también hay gente mala en todos los sitios que nos puede dejar a su mascota y no volver a por ella. Contamos con eso, pero todo lo que sea ofrecer ayuda es lo importante para nosotras».

Para cualquier comunicación e información sobre la iniciativa, el contacto facilitado es: apapeludinessinsuerte@gmail.com o directamente a los almacenes de Ponferrada, donde se puede aportar cualquier cosa que sirva.