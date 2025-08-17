Solidaridad en bici en León

Publicado por Alberto Gutiérrez Creado: Actualizado:

Desafío Inmortales es un proyecto que consiste en un desafío de carácter solidario nacido de la pasión por el deporte: «Nosotros somos un grupo de amigos que a raíz de la enfermedad que le diagnosticaron a nuestro amigo Efrén decididmos hacer estos retos deportivos para pasar tiempo de calidad con él y para hacerle sentirse útil», explica Marco García Rojo, miembro del equipo de Desafío Inmortales. Efrén Gómez es un hombre diagnosticado con ataxia cerebolosa, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al equilibrio, la coordinación y el habla, «la unica forma que tiene de ralentizar esta enfermedad es hacer deporte y mantenerse activo», comenta García.

En las ediciones anteriores reunieron más de 27.000 euros.Virginia Moran

«Sufro ataxia cerebelosa, una enfermedad que no tiene manual de instrucciones ni calendario, pero al final estamos vivos y tenemos la posibilidad de, a través del deporte y adaptándonos a los cambios, llevar una vida lo más plena posible», manifiesta Efrén Gómez en un comunicado del proyecto.

Tras pasar por los Dolomitas y pedalear junto al Danubio en años anteriores este año pasan por la península y por León: «Este año hemos llamado al proyecto ‘Reconquista tus metas’ como un simil de reconquistar la península para que las personas que tienen enfermedades puedan recuperar su vida y hacer las cosas que hacian antes pero de forma adaptada, hemos trazado la ruta de norte a sur, terminaremos en granada el día 23 y León es la segunda ciudad por la que pasamos», explica García Rojo.

Organizar un proyecto así no es fácil: «A nosotros nos cuesta mucho tiempo y preparación hacerlo», comenta García, sin embargo la sensación una vez llevado a cabo el proyecto es muy santisfactoria, «cuando estamos haciendolo día a día, aunque acabamos agotados, la verdad es que es una sensación muy bonita, a la gente le gusta lo que hacemos, y nos cuenta historias parecidas a las de nuestro amigo Efren, ayudamos a motivarles, desde dentro es una aventura preciosa», añade García.

Además, cada año el proyecto recauda dinero para entidades solidarias, este año se destinará a adquirir sillas Joëlette: «Nuestro objetivo este año son 10.000 euros tenemos un 25% aproximadamente de la recaudación ya conseguida, y estamos esperando a ver si, según vayamos avanzando en las ciudades, vamos consiguiendo más fondos, y conseguimos llegar al objetivo», explica García.Estas sillas mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad: «Para las personas con movilidad reducida puede ser impensable poder participar en una carrera, en una actividad en la montaña... Con estas sillas se pueden sentir integradas, hacer planes que en otras condiciones no podrían, conocer más gente, es una ayuda muy buena para que gente que está pasando problemas de este tipo, como nuestro amigo Efrén, tenga la oportunidad de participar en eventos deportivos y disfrutar de la naturaleza.