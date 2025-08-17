Diario de León

El fuego mantiene cortadas cuatro carreteras en León

La principal es la N-621 entre la localidad leonesa de Portilla de la Reina y el municipio cántabro de Vejo

Miembros de la Brif La Iglesuela en el incendio de Barniedo de La Reina

Miembros de la Brif La Iglesuela en el incendio de Barniedo de La ReinaSUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Los incendios que asolan desde el pasado fin de semana al oeste de Castilla y León, y que ayer se recrudecieron en la provincia de León, mantienen cortados tramos en cuatro carreteras del territorio leonés.

En concreto, y tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su parte de situación de las carreteras, recogido por Ical, una de las principales vías cortadas es la N-621 en un tramo de 22 kilómetros que separa a Portilla de la Reina, en la provincia de León, y la localidad cántabra de Vejo.

De igual forma, se encuentra interrumpido el tráfico en la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón, en la LE-164 entre Yebra y Llamas de la Cabrera y en la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas, todo ello en territorio leonés.

tracking