El tiempo en León: aviso amarillo por calor y posibles tormentas aisladas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos poco nubosos con nubosidad de evolución y sin descartar algunos chubascos aislados con tormenta en una jornada en la que descenderán ligeramente las temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 15 y 19 grados mientras que las máximas descenderán y serán de entre 36 y 38 grados.

La provincia se mantendrá en alerta amarilla por altas temperaturas entre las 11.00 y las 20.00 horas.

Los vientos soplarán variables, con predominio del suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados. EFE