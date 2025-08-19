Historias grabadas en la piel de los leoneses

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Según distintos estudios, en España alrededor del 40% de los ciudadanos se han hecho al menos un tatuaje una vez en su vida. Solo en la provincia de León, hay alrededor de treinta estudios de tatuaje. Las personas que van a tatuarse responden a perfiles variados: «Yo he tatuado desde chavales de 17 años con el consentimiento de los padres hasta personas de 60 o 70 años», explica Dago Rodríguez, propietario de un estudio de tatuaje en León con más de 10 años de experiencia.

El interés por los tatuajes ha subido en los últimos años, «ahora hay un ‘boom’ con los tatuajes, es todo mucho más fácil, antes era en parte también como una especie de secreto el arte de aprender a tatuar. Ahora, cualquiera que lleva unos años ya empieza a hacer seminarios y a enseñar a los chavales, antes era algo que lo tenía poca gente y que tampoco interesaba mucho que se expandiera tanto, era un mundo más hermético, pero para mí cuanto más demanda hay, mejor», comenta Rodríguez.

Los tatuajes tienen un significado especial para aquellas personas que deciden hacerse uno: «Es una seña de identidad, una marca donde uno puede llegar a reflejar desde algo muy profundo hasta algo más vano, hay gente que se tatúa una época o una situación de su vida eso es una parte de la identidad personal», explica Fernando Gutiérrez, propietario del estudio MoGur Tattoo en el que trabaja desde hace años junto a su hermana Tali.

El mundo del tatuaje ha cambiado mucho con el paso del tiempo: «antes había una norma no escrita entre tatuadores que decía que no se tatuaba ni en las manos ni en la cara, ahora muchos empiezan por ahí, hay gente que no tiene casi tatuajes y lleva una pieza enorme en el cuello o en las manos, cuando empecé yo a tatuar, el hecho de tatuarse un antebrazo era muy atrevido y ahora mismo es lo más normal, de hecho, creo que es donde más se tatúa la gente», recuerda Gutiérrez. Por otro lado, el miedo a enseñar los tatuajes se ha disipado, «antes había una tendencia no de esconderlos, pero tampoco de enseñarlos, ahora es diferente, socialmente cada vez está más aceptado y casi es más raro encontrar a una persona en ciertos rangos de edad sin un tatuaje que tatuado», añade Gutiérrez.

Esta popularización de los grabados en la piel ha permitido eliminar muchos prejuicios: «Antes era algo más de presidiarios, legionarios, incluso de una actitud más violenta, ahora es muy diferente, un ejemplo que siempre pongo es que las tiendas de ropa en la actualidad si tienes tatuajes te obligan incluso a enseñarlos para dar un aspecto juvenil al negocio», expresa Rodríguez. Ahora quien lleva tatuajes no está determinado por ningún tipo de posición social, «ya no hay un perfil definido, ahora llevan tatuajes desde policías locales a policías nacionales, médicos, abogados..., ya es algo normalizado», explica Gutiérrez.

Los gustos y las razones para tatuarse en las personas más jóvenes también han ido evolucionando: «Siempre eres un poco más inconsciente a la hora de tatuarte cuando te haces los primeros tatuajes, cuando eres más joven, lo haces más por modas que por algo personal o algo que te identifiques con ello, sin embargo, ahora tienen más cabeza a la hora de elegir los diseños o los estilos», explica Rodríguez que añade un consejo para aquellos que quieran tatuarse por primera vez, «para hacer, por ejemplo, una composición de una manga, todo lo que te hagas en esa manga es mejor que vaya por un mismo camino, que sea del mismo estilo».

Fernando Gutiérrez anima a aquellos con dudas de tatuarse a dar el paso: «hay gente que dice ‘no me tatúo’, por cuestión de miedo al dolor, eso no es relevante salvo en sesiones muy largas, es simplemente molesto, si están seguros de lo que quieren y es algo con que creen que van a estar cómodos, ahora y dentro de diez años, adelante».

Hay estilos de todo tipo: «Yo diría que el estilo que siempre ha sido el más popular ha sido el old school, tradicional, a color, línea gorda, aunque no es el que yo trabajo, a mí el que más me gusta es el realismo, es al que dedico más tiempo, pero no creo que sea el más popular», explica Rodríguez, «hay una serie de estilos que son eternos el tradicional, el japonés, el realismo», añade Gutiérrez.

Dago Rodríguez deja un consejo para aquellas personas que estén empezando a trabajar en el mundo del tatuaje: «El consejo es no creer que eres bueno, siempre piensa que puedes mejorar, en el momento en el que crees que lo sabes todo es cuando dejas de aprender y en este gremio no dejas de aprender nunca», concluye.

El estudio de Dago se puede encontrar en la Avenida Ordoño II, 7 y el estudio de Fernando en la Plaza Torres de Omaña, 3.

Tatuaje hecho por Dago RodríguezDAGO RODRÍGUEZ TATTOO

Tatuaje hecho por Dago RodríguezDAGO RODRÍGUEZ TATTOO

Tatuaje hecho por Tali GutiérrezMOGUR TATTOO