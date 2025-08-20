Madrid se viste de leonés

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

El Museo del Traje de Madrid ha organizado la exposición ‘Raíces. Cien años cambiando el patrón de nuestra historia’, esta conmemora los cien años de historia de la Exposición del Traje Regional que se realizó por primera vez en 1925. La exposición reúne un conjunto representativo de la indumentaria tradicional de la provincia de León, mostrando cómo cada comarca traduce clima, oficio y posición social en trajes, prendas y elementos textiles. Algunos de los municipios presentes en la exposición son la Bañeza, Astorga o Ponferrada.

La exposición seguirá abierta hasta el 19 de octubre y se podrá disfrutar en la planta baja de la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Traje que está situada en la Avenida de Juan de Herrera, 2, en Madrid.

La muestra está articulada como un recorrido sensorial y documental: los trajes se agrupan por tipologías (trabajo y fiesta, urbano y rural) y por territorio, y se acompañan de fotografías antiguas, utensilios de sastrería y paneles explicativos que sitúan cada pieza en su contexto. Esta disposición permite al visitante leer la prenda no solo como objeto estético, sino como documento: la elección de la lana o el lino, la presencia de refuerzos en zonas de mayor desgaste o el tipo de bordado hablan de prácticas cotidianas, de economía doméstica y de recursos locales.

A la hora de pensar en León, la exposición funciona como un mapa: cada comarca pone sobre la mesa soluciones ante el frío, la lluvia o la fatiga del trabajo rural; también evidencia las diferencias estéticas que surgieron por contactos comerciales o por usos festivos. La organización subraya algo fundamental: estas prendas son, ante todo, vidas cosidas. Más allá del interés etnográfico y visual, la muestra plantea cuestiones sobre quién conserva, cómo se interpreta y qué se hace para que las técnicas no queden solo en los catálogos.

Entre las piezas que la exposición ofrece al público destacan conjuntos de gala, capas de pastor y ropas infantiles. Los trajes de fiesta, con bordados más elaborados y delantales trabajados, muestran la voluntad de celebración y distinción; los trajes de trabajo, más sobrios y funcionales, revelan la economía práctica del vestir rural. Todo ello se presenta sin relatos heroicos: las prendas hablan de necesidad, ingenio y comunidad.

La exposición subraya el uso mayoritario de lana en las zonas de mayor altitud, lino en las piezas de diario y tintes naturales extraídos de plantas y raíces. Las costuras reforzadas, los forros y los remiendos son evidencia de un diseño pensado para durar; los adornos funcionan a la vez como elementos utilitarios y marcadores sociales. La organización incide en que muchas de estas técnicas se transmitieron de manera doméstica, dentro de las familias, y que las mujeres jugaron un papel central en la conservación del saber textil.

Una puntada reforzada, un botón remendado o el desgaste en el borde de un delantal son pistas sobre jornadas de trabajo, economías familiares y formas de resistencia cotidiana del pasado. Para el museo, la exposición supone una invitación a tender puentes entre la vitrina y la comunidad o entre la investigación y la transmisión práctica.

La exposición no solo muestra prendas, propone leerlas como archivos tejidos que conectan paisaje, oficio y afecto y reclama medidas para que el patrimonio textil siga siendo, en el presente, una práctica viva.