El lujoso rincón cercano a León donde se casará la hija de Antonio Banderas

En un entorno donde la historia milenaria se entrelaza con el lujo moderno, Stella del Carmen -hija de Antonio Banderas- y su prometido, Alex Gruszynski, celebrarán su matrimonio en Abadía Retuerta LeDomaine, un destino excepcional ubicado a 178 kilómetros de León, en Sardón de Duero, Valladolid. Este enclave, situado en los márgenes de la Ribera del Duero, no es solo un hotel de prestigio mundial, sino un complejo único que alberga una abadía románica del siglo XII, una bodega de renombre, un spa y un vasto terreno de 700 hectáreas rodeado de viñedos. Este escenario, impregnado de tradición y sofisticación, promete ser el marco perfecto para una boda memorable.

Fundada en 1146 por la Orden Premonstratense de Francia, la abadía de Santa María de Retuerta es uno de los ejemplos mejor conservados del románico en la región. Sus muros, que han resistido el paso de los siglos, han sido testigos de innumerables historias, desde la vida monástica hasta las incursiones históricas, incluyendo los intentos de conquista napoleónica. En 2012, el arquitecto suizo-italiano Marco Serra lideró una restauración meticulosa que respetó la esencia original del edificio, transformando las antiguas celdas de los monjes en elegantes habitaciones con vistas a los viñedos. El claustro, ahora una terraza encantadora, invita a disfrutar de momentos de calma en un ambiente que conserva su carácter monacal, pero con un toque contemporáneo.

Las habitaciones de Abadía Retuerta LeDomaine destacan por su amplitud y detalles cuidadosamente seleccionados. Cada una incluye una litografía original de Joan Miró, una botella de Abadía Retuerta Selección Especial, un plato de frutas frescas y queso artesanal, además de un minibar con bebidas gratuitas. Los baños, equipados con ducha y bañera, ofrecen una experiencia de confort que combina lo rústico con lo moderno, haciendo que cada estancia sea única.

La bodega de Abadía Retuerta, aunque no pertenece a la Denominación de Origen Ribera del Duero, goza de un prestigio indiscutible gracias a su singular terruño y su propia Denominación de Origen Protegida. Sus vinos, reconocidos por su calidad excepcional, serán el complemento ideal para la celebración, brindando un toque de elegancia a los momentos compartidos por la familia Banderas-Gruszynski y sus invitados.

Abadía Retuerta LeDomaine se distingue no solo por su belleza arquitectónica y natural, sino también por su capacidad para crear eventos personalizados. El equipo de profesionales del lugar, conocido por su experiencia y creatividad, diseña cada celebración según los deseos de los anfitriones, asegurando que cada detalle refleje sus preferencias. Desde la disposición de los espacios hasta la gastronomía, todo se orquesta para ofrecer una experiencia inolvidable. La posibilidad de reservar el complejo en exclusiva añade un nivel de privacidad y exclusividad que hace de este lugar un destino codiciado para eventos de alto nivel, ya sean bodas, reuniones corporativas o celebraciones íntimas.

Con más de mil años de historia, Abadía Retuerta LeDomaine es mucho más que un lugar para celebrar: es un viaje en el tiempo donde la herencia cultural dialoga con el lujo del presente. La boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski, en este entorno mágico, promete ser un hito en la trayectoria de este emblemático rincón de lujo, consolidando su reputación como uno de los destinos más exclusivos de España y del mundo.