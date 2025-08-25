Fontaneda retira un lote de galletas PIMS de naranja y pide que no se consuman

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mondelēz International ha decidido retirar de forma preventiva el lote OHT1153212 de las galletas Fontaneda PIMS 150G Naranja con fecha de consumo preferente 30/04/2026 y código de barras 7622201639815, tras identificar la posibilidad de que en un número reducido de unidades de este lote específico pudiese haber presencia de partículas metálicas, según informa en un comunicado.

Mondelēz International confirma que esta situación afecta únicamente a este lote específico. El resto del porfolio de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado. En cualquier caso, y atendiendo a la política de la empresa de priorizar la seguridad de sus consumidores, se han adoptado las medidas de prevención necesarias en coordinación con las autoridades y solicitado la retirada preventiva de todas las galletas de este único lote afectado.

Esta decisión responde a una medida preventiva, puesto que para Mondelēz International la seguridad de los consumidores y la calidad de sus productos es su máxima prioridad.

A continuación, la compañía incluye la información completa de descripción del lote de producto afectado:

Producto:Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

Número de lote: OHT1153212

Código de barras: 7622201639815

En caso de que algún consumidor haya adquirido este producto de este lote específico, se solicita evitar su consumo y proceder a desecharlo. Asimismo, para cualquier consumidor que disponga del producto afectado y quiera proceder a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto, la compañía pone a su disposición el Servicio de Atención al Consumidor en el teléfono 900 963 248, de lunes a viernes en horario de 09.00h a 18.00h; o en el formulario de contacto de su página web.

Mondelēz International lamenta este incidente, así como cualquier inconveniente que este hecho haya podido ocasionar, y confirma su firme compromiso con la seguridad y calidad de sus productos.

Por su parte, el comunicado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas, en galletas PIMS Naranja de la marca Fontaneda.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado, vuelve a reseñar la agencia, son:

Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Nombre de marca: Fontaneda

Aspecto del producto: paquetes de cartón

Número de lote: OHT1153212

Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

Código de barras: 7622201639815

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: Ambiente

Se adjuntan imágenes disponibles.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.