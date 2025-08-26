Alerta sanitaria por el nuevo y misterioso riesgo de Ozempic y Wegovi: ¿Qué ocultan?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los últimos años, Ozempic y Wegovy se han convertido en los fármacos estrella para quienes buscan controlar la diabetes tipo 2 o perder peso de forma rápida y efectiva. Su popularidad ha crecido como la espuma, con miles de personas en todo el mundo celebrando resultados visibles y una aparente facilidad de uso. Pero, ¿y si estos medicamentos esconden un peligro inesperado? Un nuevo hallazgo ha puesto en alerta a médicos y pacientes, y lo que han descubierto podría cambiar la forma en que vemos estos tratamientos.

Estos fármacos, basados en la semaglutida, han sido alabados por su capacidad para transformar vidas, ayudando a millones a alcanzar sus objetivos de salud. Sin embargo, en los últimos meses, un descubrimiento inquietante ha comenzado a generar murmullos en la comunidad médica. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha encendido las alarmas tras detectar un posible efecto secundario que nadie esperaba. ¿De qué se trata? La respuesta, aunque rara, es tan seria que ha llevado a revisar los prospectos de estos medicamentos.

El problema en cuestión es una afección conocida como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), una enfermedad que puede provocar ceguera súbita, parcial o total, en cuestión de horas. Este trastorno, que interrumpe el flujo sanguíneo al nervio óptico, es la segunda causa más común de pérdida irreversible de visión en adultos después del glaucoma. Estudios recientes, como uno publicado en JAMA Ophthalmology en julio de 2024, han encontrado un vínculo entre la semaglutida y un mayor riesgo de esta complicación, lo que ha desatado preocupación en todo el mundo.

Aunque el riesgo es bajo —afecta aproximadamente al 0,04 % de los pacientes, es decir, 1 de cada 10.000—, la gravedad de la NOIANA ha llevado a la EMA a incluirla como un efecto adverso raro en los prospectos de Ozempic y Wegovy. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya emitió una alerta en junio de 2025, y en Estados Unidos, algunos pacientes han presentado demandas colectivas tras reportar casos de ceguera súbita. Además, investigaciones de 2025 han sugerido que la semaglutida y otros fármacos similares, como la tirzepatida, podrían estar relacionados con otro trastorno ocular raro: la maculopatía media aguda paracentral.

A pesar de estos hallazgos, los expertos insisten en que los beneficios de estos medicamentos siguen siendo mayores que los riesgos para la mayoría de los pacientes.