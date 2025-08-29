El 'Té de monte' de León: Patrimonio natural

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc) ha organizado una actividad etnoeducativa en Cerezales del Condado en torno la Sideritis Lurida, una planta popularmente conocida como «té de monte». Se celebra hoy y, en un principio, iba a centrarse en ser una ruta en dos parajes locales, pero debido a los incendios que han asolado la provincia de León han tenido que cambiar de planes: «íbamos a subir a buscar estas poblaciones de Sideritis que hay aquí cerca, primero llegaríamos a la Cruz de la Quebrantada, y, por allí, llegaríamos a lo que popularmente se conoce como La Cuesta o El Membrillar, dos lugares donde hay esta planta», explica Nadia Teixeira, miembra de la Fcayc.

Sin embargo, por culpa de las llamas, los planes han cambiado, «han ido a hacer analíticas a Madrid de la planta y van a hablar de los resultados, la gente va trayendo plantas de diferentes sitios y vemos las diferencias de unos lugares y de otros», comenta Teixeira.

La planta objeto del encuentro fue descrita a partir de materiales recogidos en la provincia de León, concretamente en el km 19 de la antigua carretera de Santander, por Jaime Andrés Rodríguez, figura clave de la botánica leonesa, ya que fue el primer profesor de Botánica de la Universidad de León. «Jaime descubre esa planta y la nombra como Sideritis Borgiae, dedicándosela a Borja Carbonell, que era un profesor de botánica que investigaba este tipo de plantas», explica Estrella Alfaro Saiz, investigadora docente de la Universidad de León.

Actualmente, la especie se ha incluido en la variabilidad de Sideritis lurida, por lo que su distribución incluye subpoblaciones de Cáceres, la Sierra de Gredos, Leitariegos, Zamora y Palencia, además de las leonesas, de las cuales, la de Palacios de Compludo ha podido verse afectada por los últimos incendios. El equipo investigador trabaja con análisis taxonómicos y moleculares para clarificar su situación.

El «té de monte» ha sido históricamente una infusión digestiva que se tomaba tras las comidas o para molestias estomacales. «El interés por esta especie nace en el propio territorio, la gente del lugar la recoge con cierta normalidad», comenta Alfaro.

En un ciclo de Cerezales una vecina de Boñar localizó poblaciones de esta especie, «la gente del pueblo nos empezó a decir que allí esas plantas eran muy habituales», expone Alfaro. A partir de ahí nació el proyecto para cartografiar las subpoblaciones y comprobar su estado.

El equipo investigador reúne perfiles diversos: Estrella Alfaro, Ana Paula Melero (investigadora y fotógrafa), Daniel Pinto (profesor de la Universidad de Salamanca) y Jesús Pala Paul (profesor de la Complutense). Han recorrido diversas poblaciones de Sideritis (Gredos, Cáceres, Leitariegos) para obtener muestras y compararlas. «Hemos ido visitando las localizaciones para tener el mayor estudio posible», explica Alfaro.

Los investigadores trabajan con análisis taxonómico y molecular para determinar si las poblaciones leonesas son una especie diferenciada o parte de la variante de Sideritis lurida. «Aparentemente, según los resultados preliminares, podemos integrarla en Sideritis lurida», reconoce Alfaro, pese a que algunas poblaciones como las de Leitariegos muestran pequeñas diferencias.

Los análisis, además, abren la posibilidad a que la planta tenga propiedades antibióticas. Los análisis preliminares apuntan a compuestos con actividad antioxidante y actividad antimicrobiana frente a bacterias como Kocuria rhizophila y Escherichia coli. «Tenemos evidencia preliminar de actividad antibiótica», afirma Alfaro, aunque insiste en que los datos son aún provisionales y requieren más muestreo y replicación.

La distribución de estas Sideritis aparece fragmentada: subpoblaciones aisladas sin intercambio genético entre ellas. Ese patrón las vuelve vulnerables a eventos estocásticos, «todas las poblaciones están aisladas, sucesos como el fuego pueden hacer desaparecer las poblaciones, deberíamos hacer un esfuerzo por mantenerla en ese estatus que tiene ahora, que todavía no está amenazada», advierte Alfaro, reclamando seguimiento y protección.

Cultivar Sideritis resulta complejo por sus requisitos ecológicos. Aun así, proyectos que han recibido financiación han logrado convertir especies locales en motores de conservación y de economía pequeña, «podría ser un ejemplo de cómo la población cuida las plantas y las plantas cuidan a las personas, hacen falta recursos: estudios más amplios, intentos controlados de cultivo y estrategias de gestión comunitaria», comenta Alfaro.

Alfaro recomienda la recolección responsable: «Solo pequeños ramilletes con tijeras y limitar lo que se recoge al consumo anual de la unidad familiar, hay que hacer divulgación entre la población para aprender a recogerla adecuadamente», concluye.