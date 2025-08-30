Antimio de arriba volverá a correr contra la ELA

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Antimio de Arriba volverá a acoger el Trail Solidario Antimio con la ELA por segunda vez el 7 de septiembre, una prueba organizada por la Junta Vecinal de Antimio de Arriba para luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La iniciativa se hace en honor a Urbano González, leonés diagnosticado con ELA que es un referente en la lucha contra esta enfermedad. La recaudación se donará a la Asociación ELA de Castilla y León y a Esclerosis Múltiple León.

«La iniciativa surge porque yo, que soy familiar de Urbano, cuando le diagnostican la ELA, me hice unas camisetas a modo reivindicativo, con el eslogan que decía: «La ELA existe, conócela», para hacer carreras de montaña y luego pensé que había que hacer algo más grande. Entonces, como vivimos en Antimio, es el terreno propicio para hacer marchas y carreras, ahí arrancó todo, con un poco de rabia y ganas de reivindicación», expone Roberto Salvadores, organizador del evento.

El año pasado lograron reunir 500 participantes en la marcha, 122 corredores, 90 menores, 48 «chupetines», 9 bomberos y 4 afectados de ELA en la línea de salida. Además, recaudaron cerca de 10.000 euros, «va a estar complicado superar la primera edición, el segundo año de las organizaciones de este tipo de eventos suele ser el más complicado de todos, porque el primero es la novedad y el segundo te cuesta un poco más, esperamos igualar la primera edición, pero va a estar bastante difícil, von acercarnos estaría muy bien», explica Salvadores.

Para los organizadores significa algo más que una simple carrera: «Significa ayudar, ayudar a las familias y a los enfermos de la ELA, y de esclerosis múltiple, fue el mismo Urbano el que nos dijo que este año, incluyésemos a Esclerosis Múltiple León, además, es una forma de transmitir el sentimiento de rabia por lo que está pasando con la Ley ELA», comenta Salvadores.

Para un pueblo como Antimio, este evento es algo muy especia, «para Antimio es algo muy bonito, el año pasado, hubo un momento que había unas 1.300 personas en un pueblo de 122 habitantes, es muy grande, sale en todos los medios de comunicación, se conoce por la solidaridad y por la ayuda a los enfermos de la ELA», explica Salvadores.

Una de las pruebas más curiosas del evento es la carrera de bomberos: «Urbano es bombero profesional, se lo planteamos a otro familiar que también es bombero, decidimos que se podía organizar, así empezamos, moviéndolo por parques de toda España y en León, el año pasado estuvo compitiendo en la carrera la única bombera mujer de Castilla y León, lo que para nosotros fue un orgullo además, porque era la única y estaba precisamente allí en esa carrera», comenta Salvadores.

Esperan seguir mucho más tiempo, «siempre que tengamos fuerzas y apoyo, seguiremos», concluye Roberto Salvadores.