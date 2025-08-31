Jornadas de autocuidado en la Fundación Isadora Duncan

Publicado por Alberto Gutiérrez Creado: Actualizado:

La Fundación Isadora Duncan lleva 41 años fomentando el autocuidado de las mujeres y el desarrollo de aspectos tan importantes como la autonomía, la creatividad, la autoestima o las relaciones personales. En esta ocasión han puesto en marcha el proyecto ‘Cuidándonos Juntas’, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León. «Uno de los objetivos de este proyecto es promocionar la importancia de la salud mental», explican desde la Fundación.

El objetivo principal es ofrecer un espacio donde poder hablar entre iguales: «Aparte de hablar del empoderamiento, nosotras consideramos que es importante el papel de la mujer en la sociedad en sí, creemos que no hay muchos espacios para compartir entre iguales y que el papel de la mujer a lo largo de los años, y por una serie de factores muchas mujeres no tienen el tiempo para cuidarse a sí mismas», querían crear un proyecto que potenciara el autocuidado, «se nos ocurrió que era bastante importante crear una actividad en la que se ofreciera una jornada de autocuidado exclusivamente para ellas», añaden.

La salud mental es uno de los focos sobre el que se centra el proyecto: «Las mujeres muchas veces vamos en piloto automático y ponemos más el foco en la salud física que en la mental, también por cuestiones económicas, de tiempo, por un montón de cuestiones, es importante ofrecer a las mujeres y a la población en general pequeñas pautas para que puedan aplicar un autocuidado personal que al final genera actividad y que puedan obtener placer básicamente para cuidar su salud mental», comenta una de las organizadoras del proyecto.

La actividad contará con varios talleres sobre comida saludable, sexualidad saludable y salud mental: «El primero va a ser un poco en el que hablaremos sobre salud mental y autocuidado y será la introducción a la actividad, el proyecto era más amplio, pero se ha tenido que ajustar y hemos cogido las disciplinas que nos parecían más llamativas, queremos aportar herramientas de autocuidado a través de diferentes disciplinas», explican desde la Fundación.

Aparte de los talleres, el proyecto cuenta con una visita guiada titulada ‘León leyendas y misterios’, que servirá para dar importancia al ocio: «Se eligió porque creemos que el ocio a veces se tiene que dejar de lado porque hay situaciones de especial vulnerabilidad en las que quizás no pueden acceder a él, nos parece una herramienta más distendida donde van a tener un espacio para hablar entre ellas y podrán conocer la ciudad, ya que muchas de ellas son mujeres migrantes que ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerla».

Por último, dejan un mensaje para aquellas que estén pensando en apuntarse al proyecto: «Es una oportunidad gratuita de poder dedicarte tiempo a ti misma, pensar en ti, adquirir herramientas que desconocías y relacionarte con iguales», concluyen.