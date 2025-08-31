Cruz Roja clausura el curso 'Grabador de datos y apoyo administrativo'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Cruz Roja ha celebrado este viernes el acto de clausura del curso «Grabador de datos y apoyo administrativo», desarrollado en el marco del Programa TándEM, una iniciativa dirigida a jóvenes sin cualificación, dentro de entidades del sector público estatal. Este programa de formación en alternancia con el empleo forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU.

Durante un año, los 12 participantes han recibido formación teórica y práctica, con una duración cercana a las 800 horas.