Miel leonesa convertida en polvo

La tradición apícola de la provincia de León y del conjunto de Castilla y León recibe un impulso desde la investigación universitaria: la profesora e investigadora Leire Cantero, de la Universidad Isabel I, ha concluido su tesis doctoral Obtención de miel en polvo e investigación de sus propiedades físico-químicas y biológicas, un trabajo que demuestra la viabilidad técnica y funcional de transformar la miel líquida en un producto en polvo con aplicaciones industriales en alimentación, cosmética y farmacia.

El estudio parte de materias primas muy cercanas al territorio: mieles de Castilla y León con distintos orígenes florales. Cantero sometió estas mieles a diferentes técnicas de secado y contrastó el efecto de coadyuvantes tecnológicos de origen natural, como la maltodextrina de patata, la goma arábiga y la proteína de lactosuero, para mejorar el rendimiento del proceso y preservar las cualidades de la miel. El trabajo muestra que, aplicando procesos adecuados y coadyuvantes seleccionados, es posible obtener un polvo de miel con excelente solubilidad, baja higroscopicidad y elevada calidad sensorial, mejorando propiedades funcionales como la actividad antioxidante y el contenido fenólico.

Para la provincia de León este avance supone algo más que una novedad tecnológica: abre vías para diversificar la comercialización de la miel local. La investigación pone de manifiesto que el origen botánico influye en parámetros sensoriales y funcionales, por lo que cada miel leonesa podría dar lugar a polvos con perfiles diferenciados y aplicaciones específicas según su procedencia floral.

El proyecto contó con financiación pública de la Junta de Castilla y León y ha tenido un fuerte componente de transferencia: la tesis ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Primer Premio a la Investigación en la categoría de Personal Docente e Investigador del Consejo Social de la Universidad de Burgos, el Primer Premio de la Iniciativa Campus Emprendedor (categoría Proyecto Empresarial) y una Medalla de Oro en la India International Innovation and Invention Expo.

Además, la investigación generó dos patentes, publicaciones científicas, participación en congresos y propuestas comerciales y videoprototipos bajo la marca «Healthy & Tasty», elementos que facilitan el camino hacia colaboraciones con empresas agroalimentarias y otros sectores.Cantero describe su trabajo como un «reto científico apasionante» y subraya la importancia de la investigación aplicada: «Lo que más valoro de este recorrido es haber demostrado que desde la investigación universitaria se pueden generar productos reales que impacten en la vida de las personas», afirma la investigadora. Ese compromiso con la utilidad social se complementa con una lectura clara del proyecto en clave territorial: sostenibilidad, valorización del medio rural y economía circular son ejes presentes en la memoria de la tesis.

Desde el punto de vista industrial, la transformación de la miel en polvo resuelve limitaciones logísticas y técnicas de la miel líquida ofreciendo un ingrediente estable, fácilmente dosificable y adaptable a formulaciones alimentarias, cosméticas o farmacéuticas. Para los apicultores y empresas de la provincia de León esto podría traducirse en nuevas oportunidades de negocio: productos de mayor vida útil, fórmulas funcionales enriquecidas y posibilidad de integrar la miel en matrices donde el formato líquido resulta impráctico.

La defensa de la tesis, celebrada el 20 de mayo y vinculada simbólicamente al Día Mundial de las Abejas, pone el acento en el valor ecológico y económico de las abejas para el medio rural leonés. La investigadora insiste en que su trabajo no solo añade valor a un producto tradicional, sino que plantea una ruta responsable y competitiva para la industria local: «la ciencia e innovación deben ir de la mano para construir una industria más responsable y competitiva», concluye Cantero.