León celebra el 21 de septiembre la XXIX edición del Día de la Bici

El domingo 21 de septiembre se celebrará en León la XXIX edición del Día de la Bici, una cita que cumple 32 años desde su creación por parte de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de la capital para celebrar la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches.

Las inscripciones para participar en este evento de carácter festivo y familiar ya se pueden formalizar en el departamento de Deportes de El Corte Inglés (sexta planta) de forma gratuita y os participantes obtendrán un obsequio en la salida de la marcha junto al centro comercial, a las 10.30 horas, y un número para participar al término del recorrido en el sorteo de bicicletas y regalos que tendrá lugar en la fiesta final frente a la catedral.

El Día de la Bici reúne cada penúltimo domingo de septiembre a varios miles de leoneses de todas las edades para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad y reivindicar una ciudad accesible y con menos emisiones.