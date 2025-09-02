La Guardia Civil alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp y SMS

Nueva estafa que circula a través de WhatsApp y correos.GUARDIA CIVIL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil informa de una nueva estafa que está afectando a numerosos usuarios españoles.

Según alertan desde sus canales, estas estafas proliferan a través de WhatsApp y emails en los que informan sobre el cobro de algún tipo de prestación o pago de alguna multa pendiente de la DGT

Los expertos recuerdan siempre comprobar la autenticidad y dudar siempre ante el recibo de este tipo de mensajes.