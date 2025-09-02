La Guardia Civil alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp y SMS
Los expertos recuerdan siempre comprobar la autenticidad y dudar siempre ante el recibo de este tipo de mensajes
La Guardia Civil informa de una nueva estafa que está afectando a numerosos usuarios españoles.
Según alertan desde sus canales, estas estafas proliferan a través de WhatsApp y emails en los que informan sobre el cobro de algún tipo de prestación o pago de alguna multa pendiente de la DGT
