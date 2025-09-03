Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Por la continua omisión de cuidados a las lesiones que tenía una mujer de 81 años, dos enfermeras y una médico de un geriátrico han sido condenadas a prisión e inhabilitación profesional por la Audiencia Provincial de Sevilla. La señora M., nacida en 1924, padecía enfermedades crónicas cardiacas y pulmonares, diabetes y tenía las secuelas de un accidente cerebral. Con una vida inmóvil y total dependencia, sus familiares confiaron en un centro "socio-sanitario" especializado para su cuidado. Sin embargo, a los dos meses aparecieron úlceras en sus talones que empeoraron día a día, hasta que tuvo que ser ingresada con "mucho facelo y olor a infección", indica la sentencia, conocida este miércoles. La evolución de las lesiones, agravadas por la falta de cuidados, hizo que un mes después se amputara su "miembro inferior izquierdo" y se hicieran otros procedimientos invasivos en el otro pie.

Unos días después de la amputación, M. presentó un deterioro general, con disminución del nivel de consciencia y murió por una "insuficiencia cardiaca". Las acusadas fueron dos enfermeras porque "incumplieron las medidas preventivas e incurrieron en una manifiesta inobservancia de los deberes más elementales", y la médico que dirigía la residencia de mayores, al "no constar que examinara las úlceras" y por "actuar con total dejación de funciones y falta absoluta de pericia". "No realizó una historia clínica completa donde se establecieran las patologías y el tratamiento a seguir de acuerdo con las necesidades de la paciente, ni se estableció un 'planning' de curas adecuado", indica la ponencia del juzgado de lo Penal 9 de Sevilla. La sentencia prosigue: "Tras la aparición de las úlceras no se adoptaron las medidas correctas para su curación ni para evitar su evolución, tales como: higiene diaria, hidratación constante de la piel, masaje circular y similares.

En vez de adoptar estas medidas, el personal sanitario se limitó a poner unas taloneras en los pies, sin que constara ningún tipo de práctica médica sobre los mismos". Una "omisión clamorosa", como resalta la parte acusadora, representada por Francisco Javier Villapando y el Defensor del Paciente. M. pasó por "un auténtico calvario", resaltan. "La propia sentencia recoge a la llegada al hospital cómo olía a putrefacción las heridas de la pobre mujer. Hay que decir que la señora llegó a la residencia sin ninguna úlcera. Y todo se desencadenó en poco más de un mes de desamparo y abandono". El veredicto, firme después de 19 años de proceso judicial, un tiempo que hizo que se aplicara la atenuante de dilaciones indebidas, condenó a las acusadas a tres meses de prisión y seis de inhabilitación profesional.

La sentencia también obliga a las aseguradoras del centro de mayores Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs a pagar 170.000 euros. "El cuidado médico sanitario recibido por M. durante su estancia en el centro resultó inadecuado y deficitario, resultando probado que esa grave falta de cuidado determinó la aparición y el agravamiento de las úlceras por presión que sufrió, omitiendo las acusadas, el adecuado cuidado de la paciente que se materializó en un resultado lesivo, la aparición de las úlceras y su agravación", concluye el juzgado.