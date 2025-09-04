Comunicado urgente de Sanidad: cambia el plazo para solicitar las pruebas selectivas 2025

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha ampliado al 18 de septiembre el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de pruebas selectivas 2025, tras la incidencia técnica registrada en la sede electrónica.

Así lo anunció este jueves el gabinete de Mónica García en un comunicado en el que precisó que el objetivo es “asegurar que todas las personas interesadas puedan completar su solicitud”.

La convocatoria incluye plazas de formación sanitaria especializada en las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

La resolución ya está disponible en la sede electrónica y en el portal web del Ministerio de Sanidad.