El tiempo en León: máximas de hasta 28 grados y cielos despejados

La jornada de este viernes en la provincia de León estará dominada por cielos poco nubosos con presencia de nubes altas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el oeste y norte se esperan intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día, con posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de la montaña leonesa.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, que será localmente notable en algunos puntos. En León capital, las mínimas se mantendrán en torno a los 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 27 grados. En Ponferrada, el termómetro oscilará entre los 10 y los 28 grados, con cielos despejados y ambiente seco

El viento soplará flojo, predominando la componente norte y nordeste, aunque tenderá a ser variable conforme avance la jornada.

La Aemet prevé que el sábado continúe el tiempo estable, con temperaturas aún más elevadas, mientras que el domingo podrían regresar las precipitaciones en algunos puntos de la provincia.