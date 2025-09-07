Los 106 años de José García

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

José García sopló ayer 106 velas. El zapatero de La Utrera cumplió los años del 5 de septiembre, pero la mayoría de sus familiares se juntaron este sábado para celebrar con una comida tan excepcional cumpleaños. Para José García cumplir esa edad es un misterio que no tiene explicación. «Ni los sabios saben dar respuesta a eso, son cosas de la vida, que te la dan gratis». Espera celebrar los 107 años.