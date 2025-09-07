San Andrés activa un plan de mejora en las áreas de juego infantiles

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha puesto en marcha un plan integral de mantenimiento y mejora de las áreas de juego infantiles del municipio con especial atención a la limpieza de areneros, la eliminación de pintadas y la reparación de elementos deteriorados.

El contrato, adjudicado por un importe de 21.767 euros y con una duración de dos años, ya ha comenzado a ejecutarse en el parque Eugenio de Nora.

Incluye tanto mantenimiento preventivo como correctivo, con intervenciones periódicas para garantizar la seguridad y el buen estado de las instalaciones.

Según ha explicado el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, el plan contempla revisiones mensuales en las que se eliminarán aristas, se repondrán piezas faltantes y se sustituirán aquellas que presenten deterioro.

Además, se procederá a la limpieza de pavimentos de seguridad, retirada de pegatinas y regularización de espesores en los suelos.

En el caso de los areneros, se actuará para eliminar suciedad y posibles focos de contaminación. Las reparaciones se realizarán siempre con piezas originales del fabricante, garantizando así la seguridad de los usuarios.

El edil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respete el mobiliario urbano y evite actos vandálicos, con el objetivo de conservar estos espacios públicos que "son de todos".