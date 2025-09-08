Sesgada y aduladora

Publicado por Rebeca Palacios Logroño Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) aporta ventajas y oportunidades, pero esta tecnología no es neutra y tiene una carga ideológica, como sesgos de género y raza, y funciona mediante adulación hacia sus usuarios, lo que provoca una pérdida del sentido crítico, ha dicho el experto en desinformación Javier Cantón.

Este profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha alertado de los «riesgos» de la tecnología digital si no se utiliza con ciertas precauciones, especialmente entre menores, por lo que ha abogado por educar a la población en este ámbito. El algoritmo de la IA trabaja con sesgos ideológicos, subraya, y, además, como todas las industrias culturales, es un producto de una empresa creado con unos intereses económicos.

Entre los «peligros» de la IA, recalca que no se puede utilizar un 'chatbot', como ChatGPT, para sustituir a un psicólogo o confidente con el mismo valor que un profesional sanitario. La tecnológica OpenAI, matriz de ChatGPT, anunció el 2 de septiembre que lanzará controles parentales en su conocido 'chatbot', después de que hayan aumentado en Estados Unidos las acusaciones de padres apuntando a que este famoso asistente de inteligencia artificial (IA) contribuyó a las autolesiones o al suicidio de sus hijos.

A corto plazo

Según este experto, estos sistemas de IA tienen una serie de mecanismos que funcionan a corto plazo y, cuando perciben a un usuario que habla sobre estos temas, tratan de derivarle hacia asistencia especializada.

Sin embargo, ha alertado de que, a la larga y en conversaciones más duraderas, por el sesgo de adulación acaban dando la razón al usuario y aconsejándole cómo quitarse la vida.

Adolescentes

«Si esto en adultos ya es peligroso, en adolescentes ni nos lo imaginemos. Por ello se necesita alfabetización digital para saber cómo funcionan estas tecnologías», insistió este doctor en Ciencias Sociales. El problema, constata, es que los usuarios tienden a antropomorfizar y humanizar a estas tecnologías, pero no las ven como máquinas. A su juicio, el propio término de inteligencia artificial ya es «erróneo", porque no son seres inteligentes como tal, son máquinas muy buenas y, simplemente por probabilidad, saben cómo ir respondiendo a una cosa y otra, pero con sesgos.