El tiempo en León: Caen las temperaturas

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

León, 08 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en la provincia de León una jornada marcada por los intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas y posibilidad de lluvias débiles o chubascos ocasionales, especialmente en zonas del norte cantábrico

Las temperaturas experimentarán un descenso, que será notable en el noreste, con máximas que no superarán los 22 grados en León capital y los 24 en Ponferrada, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 11 grados.

Durante la mañana se esperan precipitaciones escasas, con acumulaciones de hasta 0,1 litros por metro cuadrado, y no se descarta la aparición de tormentas aisladas. Por la tarde, los cielos permanecerán muy nubosos y se cubrirán hacia el final del día

El viento soplará flojo, con intervalos moderados, de componente oeste y norte, contribuyendo a una sensación térmica más fresca.