El tiempo en León: Caen las temperaturas

Una persona camina bajo un cielo cubierto de nubes en León.

Una persona camina bajo un cielo cubierto de nubes en León.

EFE
León

León, 08 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en la provincia de León una jornada marcada por los intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas y posibilidad de lluvias débiles o chubascos ocasionales, especialmente en zonas del norte cantábrico

Las temperaturas experimentarán un descenso, que será notable en el noreste, con máximas que no superarán los 22 grados en León capital y los 24 en Ponferrada, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 11 grados.

Durante la mañana se esperan precipitaciones escasas, con acumulaciones de hasta 0,1 litros por metro cuadrado, y no se descarta la aparición de tormentas aisladas. Por la tarde, los cielos permanecerán muy nubosos y se cubrirán hacia el final del día

El viento soplará flojo, con intervalos moderados, de componente oeste y norte, contribuyendo a una sensación térmica más fresca. 

