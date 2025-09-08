Las fotos más increíbles del eclipse de la luna de sangre en León y el resto del mundo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Luna apareció este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atrajo las miradas al cielo. La causa es un eclipse total que pudo verse en toda en España, salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en las islas Canarias, donde solo se observó la fase parcial.

Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalan que, tomando como referencia Madrid, el máximo del eclipse fue a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, comenzó a las 18:27 y terminará a las 21:56.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de ayer, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre 'Luna de sangre'", explica en su blog el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).