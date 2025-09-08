Diario de León

Las fotos más increíbles del eclipse de la luna de sangre en León y el resto del mundo

La Luna apareció con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atrajo las miradas al cielo. La causa es un eclipse total que pudo verse en toda en España

EFE

Redacción
León

La Luna apareció este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atrajo las miradas al cielo. La causa es un eclipse total que pudo verse en toda en España, salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en las islas Canarias, donde solo se observó la fase parcial.

Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalan que, tomando como referencia Madrid, el máximo del eclipse fue a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, comenzó a las 18:27 y terminará a las 21:56.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de ayer, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre 'Luna de sangre'", explica en su blog el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

iCAL

Eclipse lunar visto desde León

iCAL

Eclipse lunar visto desde León

iCAL

Eclipse lunar visto desde León

iCAL

Eclipse lunar visto desde León

EFE

Eclipse lunar visto desde Skopje (Macedonia)

Yeongcheon (Korea, Republic Of), 08/09/2025.- A total lunar eclipse is observed from the Astronomical Science Museum in Yeongcheon, North Gyeongsang Province, South Korea, 08 September 2025. The celestial event was visible for more than an hour in the early morning. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Eclipse lunar visto desde Yeongcheon (Corea)

EFE

Eclipse lunar visto desde Skopje (Macedonia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Colombo (Sri Lanka)

EFE

Eclipse lunar visto desde Las Rozas (España)

EFE

Eclipse lunar visto desde Teherán (Irán)

EFE

Eclipse lunar visto desde LIVERPOOL (Reino Unido)

EFE

Eclipse lunar visto desde Colombo (Sri Lanka)

EFE

Eclipse lunar visto desde Praga (República Checa)

EFE

Eclipse lunar visto desde Teherán (Irán)

EFE

Eclipse lunar visto desde Moscú (Rusia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Peshawar (Paquistán)

EFE

Eclipse lunar visto desde Yangón (Myanmar)

EFE

Eclipse lunar visto desde Moscú (Rusia)

Samburu (Kenya), 08/09/2025.- The 'Blood Moon' during a total eclipse event over the SOPA Lodge inside the Samburu National Reserve, in Samburu some 350km from the capital of Nairobi, Kenya, 07 September 2025. A lunar eclipse, the opposite of a solar eclipse, happens when the earth is positioned between the full moon and sun. The red glow that is created earns this type of an eclipse the title of 'blood moon'. (Kenia) EFE/EPA/DANIEL IRUNGU

Eclipse lunar visto desde Samburu (Kenia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Quezón (Filipinas)

EFE

Eclipse lunar visto desde Yangón (Myanmar)

EFE

Eclipse lunar visto desde Skopje (Macedonia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Namur (Bélgica)

EFE

Eclipse lunar visto desde Teherán (Irán)

EFE

Eclipse lunar visto desde Beirut (Líbano)

EFE

Eclipse lunar visto desde Yangón (Myanmar)

EFE

Eclipse lunar visto desde Yangón (Myanmar)

EFE

Eclipse lunar visto desde Samburi (Kenia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Praga (República Checa)

EFE

Eclipse lunar visto desde Samburu (Kenia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Samburu (Kenia)

EFE

Eclipse lunar visto desde Dubai

EFE

Eclipse lunar visto desde Colombo (Sri Lanka)

EFE

Eclipse lunar visto desde Praga

EFE

Eclipse lunar visto desde Colombo (Sri Lanka)

EFE

Eclipse lunar visto desde Praga (República Checa)

