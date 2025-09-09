Mariano Provencio, experto en cáncer de pulmón: «La ley antitabaco llega tarde»

Publicado por Redacción Barcelona Creado: Actualizado:

El presidente del Grupo Español de Investigadores del Cáncer de Pulmón (GECP), el doctor Mariano Provencio, asegura que la ley antitabaco, que previsiblemente abordará este martes el Congreso de Ministros, «llega tarde».

En declaraciones a los medios en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón 'WCLC', que se celebra en Barcelona, Provencio se monstró escéptico sobre el contenido final de una ley que trata «un asunto prioritario para el país, pero del que pocas veces hablan los políticos». «No se entiende que hablen tan poco sobre esta situación de lacra social. El cáncer de pulmón mata a muchas personas. Debe ser que hay muchos intereses en juego», afirma el oncólogo del hospital Puerta de Hierro, quien llamó la atención sobre el hecho de que el 85 % de los cáncer de pulmón el año pasado tenían su raíz en el tabaquismo.

Ante ese panorama, el presidente del GEPC, que recordó que el cáncer de pulmón ya mató a más mujeres el año pasado que el de mama, reclama una legislación «lo más rígida posible». Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la plataforma Nofumadores.org lamentan asimismo que el Ministerio de Sanidad haya desistido de introducir el empaquetado neutro o el aumento de los impuestos en la ley antitabaco que aprobará hoy.

La ley tampoco recogerá el aumento de la fiscalidad, una medida de la que el Ministerio de Sanidad siempre se mostró partidario y que ha negociado durante todo este proceso con el Ministerio de Hacienda, aunque en este caso nunca se había llegado a plasmar en el anteproyecto de la ley.

Tal y como recuerda esta organización, el empaquetado neutro ya está implantado en más de 40 países: sólo en Australia, el primero en aplicarlo en 2012, el consumo cayó un 15 % en sólo dos años. Según diversos estudios, en España hasta 85.000 personas podrían dejar de fumar en un solo año si se implantara esta medida, que también está en marcha en países como el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Irlanda.

Respecto al aumento del precio, la OMS calcula que un incremento del 10% reduce su consumo en un 4%, especialmente entre los jóvenes. «Aumentar el precio sería crucial, especialmente ante el consumo de los más jóvenes».