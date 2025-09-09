El tiempo en León: cielos despejados por la mañana y posibles lluvias por la tarde

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León tendrá este martes una jornada marcada por la variabilidad atmosférica, con intervalos de nubes bajas y probabilidad de bancos de niebla en zonas de montaña durante las primeras horas, que tenderán a disiparse para dar paso a cielos poco nubosos.

Por la tarde y noche se esperan intervalos nubosos en el oeste y norte de la provincia, donde no se descartan precipitaciones dispersas. En el resto del territorio, se desarrollará nubosidad de evolución.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas subirán en el norte y se mantendrán estables en el resto. En zonas de montaña podrían registrarse heladas débiles y dispersas. En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 6 y 22 de León, y los 8 y 24 de Ponferrada.

El viento soplará flojo, con intervalos moderados, predominando la componente oeste y norte.