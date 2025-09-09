Apoyo unánime a los permisos parentales, salvo VOX que se abstiene

Publicado por EFe Madrid Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados convalidó anoche el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX, que se obstuvo. La iniciativa ha salido adelante con una mayoría de 313 votos a favor —PSOE, PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y Podemos—, la abstención de VOX y ningún voto en contra.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según dijo, garantiza derechos, reduce la brecha de género y fomenta la igualdad.

La norma incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los 8 años, así como una más de permiso por nacimiento, hasta las 17 semanas. En total, se amplían a 19 las semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, aunque alcanzan las 22 si se suma el permiso por lactancia. Las familias monoparentales tendrán 28 semanas y cuatro semanas retribuidas hasta los 8 años.