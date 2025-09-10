Alerta sanitaria por dispositivos de insulina convertidos en una bomba para los diabéticos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha detectado una incidencia relevante en determinados dispositivos de administración de insulina utilizados en el control de la diabetes. En concreto, el fallo afecta a los altavoces incorporados en las bombas de insulina t: slim X2, un modelo ampliamente distribuido en España por Novalab – Air Liquide Healthcare España S.L.

Este problema, comunicado recientemente mediante Tandem Diabetes Care, Inc. (Estados Unidos), puede provocar la interrupción inesperada del suministro de insulina y la pérdida de datos de monitorización continua, lo que supone un riesgo sanitario considerable para los pacientes que dependen de estos sistemas para su tratamiento diario.

Las bombas t: slim X2 están diseñadas para administrar insulina subcutánea de forma precisa, ayudando a mantener estables los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes mellitus. Entre sus funcionalidades, cuentan con un altavoz que emite alarmas acústicas cruciales para alertar de eventos o fallos en el sistema. Sin embargo, algunos dispositivos presentan tasas elevadas de fallo en estos altavoces.

El mal funcionamiento se origina cuando la corriente que atraviesa el altavoz se desvía del rango esperado, lo que activa un "Código de fallo 16". A partir de este momento, la bomba deja de administrar insulina, se interrumpe su funcionamiento y se pierde la comunicación con el dispositivo que monitoriza en tiempo real los niveles de glucosa (monitor continuo de glucosa o CGM).

Esta situación puede resultar grave porque la suspensión del tratamiento y la falta de datos glucémicos impiden una gestión adecuada de la diabetes, aumentando el riesgo de episodios de hiperglucemia. En los casos más severos, esto podría derivar en hospitalizaciones o la necesidad de atención médica urgente.

Es fundamental que los pacientes y profesionales sanitarios estén al tanto de este problema para tomar medidas preventivas y reducir posibles consecuencias negativas en la salud.

Ante esta situación, la compañía responsable de la fabricación, Tandem Diabetes Care, ha desarrollado una actualización de software para los dispositivos afectados. Esta actualización mejora la detección temprana de fallos en el altavoz y añade alarmas con vibración persistente como mecanismo adicional de alerta.

Por su parte, en España, la distribuidora Novalab – Air Liquide Healthcare España S.L. ha comenzado a informar directamente a los centros sanitarios y profesionales médicos sobre los números de serie implicados en esta incidencia. Además, han enviado avisos explicativos tanto a los profesionales como a los pacientes, detallando las pautas a seguir y las recomendaciones para identificar si el equipo presenta problemas.

Desde la web oficial de la distribuidora, los usuarios pueden verificar si su bomba t: slim X2 forma parte del lote afectado, ofreciendo así una herramienta rápida y accesible para minimizar riesgos y evitar posibles complicaciones.

Las bombas de insulina representan un avance tecnológico fundamental para el control de la diabetes, permitiendo una administración más precisa y ajustada a las necesidades individuales del paciente. Sin embargo, al depender de dispositivos electrónicos, es esencial garantizar su correcto funcionamiento para evitar interrupciones del tratamiento.

El fallo detectado en el altavoz de las bombas t: slim X2 no solo afecta la administración de insulina, sino también la capacidad de recibir alertas críticas y datos continuos de glucosa, que son clave para una gestión adecuada de la enfermedad. Por ello, la actualización de software es un paso crucial para mejorar la seguridad.

Los usuarios deben mantenerse informados y en contacto con sus proveedores sanitarios, además de revisar el estado de sus dispositivos mediante los medios habilitados por la distribuidora oficial. En caso de detectar fallos o signos de alerta, es imprescindible seguir las instrucciones específicas para evitar riesgos asociados.