De Villarrabines a Folledo: los pueblos de León que hacen torcer el gesto

Uno de los pueblos de León con el nombre más raro y peculiar.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León es un tesoro de toponimia peculiar, con nombres que van desde lo humorístico hasta lo histórico o geográfico. Son más de los que están en este listado, pero una muestra de 36 pueblos con nombres raros, feos o curiosos da una idea de la idiosincrasia del medio rural leonés.

1. Ambasaguas de Curueño

• Población: Aproximadamente 50 habitantes.

• Curiosidad: El nombre hace referencia a la confluencia de aguas (ríos o arroyos), un rasgo geográfico común en la zona, pero su longitud y precisión lo hacen destacar.

2. Boca de Huérgano

• Población: Alrededor de 475 habitantes.

• Curiosidad: Su nombre evoca la “boca” de un río o valle, pero genera sonrisas por su sonoridad. Es un punto de entrada a los Picos de Europa.

3. Cabañas Raras

• Población: 1.330 habitantes.

• Curiosidad: Deriva de cabañas escasas o peculiares en la zona. Es el más poblado de esta lista y un ejemplo clásico de nombre que suena a chiste.

4. Cacabelos

• Población: Más de 5.000 habitantes.

• Curiosidad: Relacionado con “cabezas” o un término antiguo, pero su pronunciación rápida genera malentendidos humorísticos. Es famoso por su vino y el Camino de Santiago.

5. Calamocos

• Población: 225-238 habitantes.

• Curiosidad: Proviene de “calamaucum” (gorra o mitra en latín medieval), refiriéndose a los montes circundantes. A menudo encabeza listas de nombres “feos” o raros.

6. Calaveras de Abajo

• Población: Unos 20 habitantes.

• Curiosidad: Ligado a una batalla medieval que dejó el suelo cubierto de calaveras. “Abajo” indica su posición en un arroyo.

7. Calaveras de Arriba

• Población: Unos 20 habitantes.

• Curiosidad: Similar a su “hermano” abajo, origen en una masacre histórica. Su nombre tétrico atrae a curiosos.

8. Casasola de Rueda

• Población: 37 habitantes.

• Curiosidad: Nombre descriptivo de una casa aislada cerca de un río o rueda, pero destaca en contextos de despoblación rural.

9. Cebrones del Río

• Población: Alrededor de 500 habitantes.

• Curiosidad: Relacionado con “cebro” (ciervo) o términos geográficos. Famoso por bromas con su cartel, alterado a menudo.

10. Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

• Población: Menos de 100 habitantes.

• Curiosidad: Uno de los nombres más largos de España, refiriéndose a una batalla del siglo X. Su extensión lo hace único.

11. Culebros

• Población: 66 habitantes.

• Curiosidad: Evoca serpientes (“culebras”), posiblemente por el paisaje. Guiño a animales en listas de nombres raros.

12. Folledo

• Población: 35 habitantes.

• Curiosidad: Posible origen en follaje o vegetación. Aparece frecuentemente en recopilaciones de toponimias peculiares.

13. Inicio

• Población: Menos de 20 habitantes.

• Curiosidad: Su nombre sugiere un “comienzo”, posiblemente de un camino o río, lo que lo hace curiosamente abstracto.

14. La Uña

• Población: 40 habitantes.

• Curiosidad: Referencia a una formación rocosa en forma de uña. Simple pero sorprendente para visitantes.

15. Los Espejos de la Reina

• Población: Unos 30 habitantes.

• Curiosidad: Leyenda sobre espejos o reflejos en lagos, asociados a una reina. Poético y misterioso.

16. Mancilleros

• Población: 60 habitantes.

• Curiosidad: Posible relación con “mancilla” (mancha), pero su origen es incierto. Destaca por su rareza fonética.

17. Matalobos

• Población: Alrededor de 50 habitantes.

• Curiosidad: Significa “mata lobos”, refiriéndose a trampas o lugares para cazar lobos en el pasado.

18. Matanza de los Oteros

• Población: 165-175 habitantes.

• Curiosidad: Origen en una batalla medieval (siglo IX) con muchas víctimas, no en la matanza de cerdos.

19. Matanza de Valderrey

• Población: 21 habitantes.

• Curiosidad: Similar a la anterior, posiblemente histórica o relacionada con tradiciones rurales.

20. Meizara

• Población: Menos de 50 habitantes.

• Curiosidad: Nombre de origen incierto, posiblemente prerromano, que suena exótico y raro.

21. Moscas del Páramo

• Población: 93-115 habitantes.

• Curiosidad: Podría referirse a un refugio de moscas para el ganado o una muesca en el terreno. Guiño a insectos.

22. Rodillazo

• Población: Deshabitado.

• Curiosidad: Nombrado por un arroyo; posible origen en “ruptela” (terreno desbrozado).

23. Rodrigatos de la Obispalía

• Población: 25 habitantes.

• Curiosidad: Dificultad de pronunciación; “Obispalía” refiere a tierras del obispo.

24. San Fiz do Seo

• Población: Unos 40 habitantes.

• Curiosidad: Mezcla de gallego y castellano, refiriéndose a San Félix del Seo (catedral).

25. Sobrado

• Población: Alrededor de 300 habitantes.

• Curiosidad: Significa “sobrado” (ático), pero en contexto rural suena peculiar.

26. Suertes

• Población: Menos de 100 habitantes.

• Curiosidad: Relacionado con “suertes” de tierra en repartos antiguos, evocando azar o fortuna.

27. Trabadelo

• Población: Unos 350 habitantes.

• Curiosidad: Posible origen en “trabado” (atascado), refiriéndose a terrenos difíciles.

28. Truchas

• Población: 413 habitantes.

• Curiosidad: Referencia a truchas en ríos locales, pero suena como un plato de comida.

29. Valdeloba

• Población: 40 habitantes.

• Curiosidad: “Valle de la loba”, evocando lobos en la zona montañosa. ￼

30. Valdespino de Vaca

• Población: 61 habitantes.

• Curiosidad: Posible referencia a un espino y una vaca en una anécdota local.

31. Vegaquemada

• Población: 437 habitantes.

• Curiosidad: “Vega quemada”, posiblemente por incendios históricos en campos fértiles.

32. Villafeliz

• Población: Unos 100 habitantes.

• Curiosidad: “Villa feliz”, irónicamente positivo en listas de nombres raros.

33. Villacontilde

• Población: Menos de 50 habitantes.

• Curiosidad: Nombre compuesto que suena antiguo y peculiar, posiblemente de origen medieval.

34. Villalibre de la Jurisdicción

• Población: 257 habitantes.

• Curiosidad: Conocido como “el pueblo de las tres mentiras” (ni villa, ni libre, ni jurisdicción). Origen en el siglo XVI por Felipe II.

35. Villarrabines

• Población: Unos 30 habitantes.

• Curiosidad: Relacionado con “rabines” (barrancos), pero su rareza está en la fonética.

36. Zotes del Páramo

• Población: Alrededor de 300 habitantes.

• Curiosidad: “Zotes” podría derivar de un nombre propio o término local, sonando extraño.