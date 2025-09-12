Un supermercado de la prostitución en las redes sociales

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La era digital ha tenido un impacto determinante en la explotación sexual: las redes sociales son «un supermercado» de prostitución en el que se capta y oferta a niñas y mujeres, y el porno se ha convertido en la «cocaína de internet", que busca y encuentra hasta a los menores que no quieren consumirlo. Varias expertas lo han expuesto así en III Congreso Internacional sobre Trata de seres Humanos, organizado por Betania en Madrid y al que han asistido la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El sexólogo y doctor en Psicología José Luis García ha explicado que el porno «es una representación muy clara de la explotación sexual y de la violencia sexual", porque muchos guiones pornográficos muestran tramas en las que los hombres obtienen sexo por dinero o prebendas y las web pornográficas tienen multitud de anuncios de prostitución.

"Llega un momento en que al consumidor abusivo de pornografía ya no le excita cierto tipo de contenido y va a necesitar más, más tiempo y contenidos cada vez más fuertes. A la hora de la práctica, no le va a decir a su compañera lo que a él le gusta, sino que va a requerir una mujer prostituida que por 30 euros le va a hacer lo que quiera", ha señalado.

García ha sostenido que el 95 % de los jóvenes españoles consume porno, que antes de los 20 años habrán visto entre 1.000 y 5.000 horas de estos vídeos, que el 90 % del porno es «violencia sexual real» y que estos contenidos trasladan el mensaje de que «la violencia es erótica» y constituyen el «manual de instrucciones» para las primeras relaciones sexuales.

"Genera una conducta adictiva extraordinaria; yo hablo de la cocaína de internet porque tiene un poder extraordinario", ha dicho, para precisar que el porno busca a los jóvenes y no hay forma de eludirlo porque esta industria está presente en redes sociales e incluso videojuegos.

El experto ha denunciado que las redes sociales son supermercados de prostitución y porno. En Instagram, ha dicho, chicas y adolescentes aprenden que enseñando un poco el pecho o el culo tienen seguidores y 'likes', son reconocidas: «Si una niña se engancha a eso, el siguiente paso es OnlyFans, que es una plataforma terrible donde haciendo un poquito más ganas dinero».